Jennifer Lawrence alienta a inmigrantes tras triunfo de Trump

Ciudad de México, Noviembre 15.- La actriz estadunidense Jennifer Lawrence compartió con sus seguidores sus sentimientos tras la victoria del candidato republicano Donald Trump a través de un artículo publicado por el portal Broadly.

En la publicación, la intérprete dijo sentirse decepcionada por los resultados de las elecciones.

"¿Es esta la dura realidad? ¿Qué no importa cuánto trabajes o qué tan calificada estés, si no eres hombre? ¿Es lo que acabamos de aprender? Este país fue fundado por la migración y hoy las únicas personas que se sienten seguras, que sus derechos son reconocidos y respetados, son los hombres blancos”, escribió.

Lawrence comentó que si bien no se pude cambiar el triunfo de Trump, se debe “dejar de buscar culpables y enfocarse en lo que se tiene que hacer”.

“Yo quiero mantenerme optimista y respaldar nuestro sistema democrático, por eso creo que debemos analizar con calma la situación y pensar en cuál debe ser nuestro siguiente movimiento. Tenemos que dejar de buscar culpables ante lo que ha pasado, poner fin a los disturbios que se están produciendo en las calles y dejar de seguir mirando hacia atrás, porque no podemos cambiar el pasado“, dijo.

Para la intérprete de Katniss Everdeen en la saga de Los Juegos del Hambre, “los ciudadanos no deben dejar de luchar y alzar la voz para que sus derechos sean respetados”. “Si tienes miedo por la salud de nuestro planeta, conoce todo lo que puedes hacer para protegerlo. Si te preocupa la violencia racial, ama al prójimo más que lo has intentado hacerlo, sin importar en qué cree o por quién votó. Si tienes miedo de que un muro nos lleve a otra recesión, entonces organízate y manifiéstate en contra de él”, escribió.

La ganadora del Oscar dirigió su mensaje a las mujeres, a quienes invitó a “no perder la esperanza y a seguir trabajando para conseguir un mejor futuro”. “Si eres una mujer y te preocupa que sin importar cuánto trabajes o cuánto aprendas, siempre habrá un ‘techo de cristal’, entonces no sé qué decir. No sabría qué decirle a mi hija si fuera tú. Excepto que tenga esperanza. Que hay que trabajar por el futuro”, escribió.

“No permitas que esto te derrote: ¡que te enoje! ¡Que te motive! Permite que esto sea el fuego que antes no tenías. Si eres un inmigrante, una persona de color, si eres LGBTQ+, si eres mujer: no tengas miedo. ¡Sé fuerte!“, finalizó el mensaje.