Si no fuera por la gravedad que implican las reiteradas declaraciones misóginas y racistas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en verdad que podríamos ubicarnos o provocar a nuestros respetables lectores y radioescuchas en la hilaridad consiguiente.

Los chascarrillos en torno al triunfo del magnate de la comunicación y de la construcción, se han venido en cascada y aunque el futuro mandatario de la gran potencia mundial ha tratado de matizarlos, estos no cesan y se difunden por millones en las redes sociales.

Era de esperarse que el propio presidente electo culpara a los medios de comunicación de todos sus malestares, sin darse cabal cuenta de que los mismos son espontáneos y prohijados por la propia sociedad como respuesta a su inesperado triunfo en contra de todos los pronósticos.

Además, podemos asegurar en contrapartida con el propio Trump quien culpa a los medios de las autorías de los mismos y de llamar a las manifestaciones, que son reacciones naturales ante su inesperado triunfo.

Abordemos el meollo del disgusto, al afirmar que son declaraciones del propio Trump y de otras personas las que mueven a la risa. Hemos dicho, que unas fueron las declaraciones del candidato a la presidencia de Estados Unidos y que otras muy diferentes, las del presidente electo y mucho más graves tendrán que ser cuando presidente constitucional.

En todos los países del mundo, es la constante, las armas más fuertes y más socorridas para convencer a la ciudadanía que le otorga el voto, es el ataque constante a los contrincantes políticos sin piedad y sin conmiseración

Trump y Clinton no cambiaron la regla: el primero acusó a su contrincante, Clinton de todos los delitos que puedan imaginarse, de traición a la patria y aseguró que llegado al poder la iba meter a la cárcel. Clinton lo acusó, entre otros cargos, de evasor de impuestos.

Aquí viene los hilarante del tema, en las últimas declaraciones de Trump, aseguró que ya lo pensó bien y que los Clinton “son buena gente” y que no la va a meter a la cárcel.

Pero no sólo eso, respecto a México, primero dijo que iba a construir un muro gigante a lo largo de toda la frontera común para evitar el paso de los inmigrantes sobre todos los mexicanos y que México pagaría el costo.

En este punto tan grave, ya también le bajó a su verborrea, al asegurar que en algunas partes, el muro será de concreto y en otras de barreras metálicas, Uno de por allá, le contestó que ya existe y que realmente es pura demagogia su posición. Así las cosas, algunas personas están aprovechando la coyuntura para decir puras tonterías, como por ejemplo que el presidente; Enrique Peña Nieto, fue pieza determinante para el triunfo de Donald Trump.

Si así fuera, el presidente Enrique Peña Nieto, estaría convertido en un factótum determinante en las elecciones internacionales, pues sería capaz de determinar, en este caso, quién sería el presidente de la potencia más grande del mundo.

Nos encontraríamos ante un personaje de una fuerza política fuera de todo sentido humano, sería un ser insospechado y grandioso con poderes, eso sí, omnímodos.

Estas absurdas y exageradas declaraciones, que no tienen sentido, fueron contrarrestadas por la propia Hillary Clinton, al explicar que su derrota se la debe, exclusivamente, al Buro Federal de Investigaciones, FBI, mismo que a cuatro días de las elecciones, cuando la demócrata estaba a cuatro puntos de distancia de Trump, y que aseguraba cuando menos, en el mapeo de lo que se llaman los grandes electores el 85 por ciento, el FBI decide revivir el asunto de los correos electrónicos que usó la entonces Secretaria de estado en una máquina particular o personal. Estas son realidades y no absurdas elucubraciones. Donald Trump sigue reculando en sus amenazas más graves, sin embargo, no debemos de confiarnos, un hombre veleidoso como el racista prepotente, es y seguirá siendo un peligro para su país, para el mundo y en particular para México.

