Volaron en la duela

Mavs no se detuvo ante nada para derrotar 55-41 a Jumpers

Iguala, Gro., Noviembre 15.- Fuerza, determinación y velocidad fueron las principales características de Mavs en su duelo de la categoría de Primera Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, en donde venció a Jumpers con marcador de 55-41, para este encuentro la quinteta dirigida por Enrique Carreón destacó por su efectividad en sus rompimientos, en los cuales sus ofensores no se detuvieron ante nada.

Para el comienzo de esta contienda Mavs impuso condiciones en cada uno de sus rompimientos, Jumpers intentó ponerse de tú a tú y lo pagó caro, ya que no logró aguantar el ritmo de partido y al final del primer episodio la ofensiva del conjunto “azul” se levantó con el triunfo de 17-4.

En el comienzo del segundo episodio la tónica no cambió mucho, Mavs mantuvo el nivel para maniatar a un conjunto que simplemente no lograba reaccionar ante sus penetraciones y algunos disparos que terminaron en su objetivo y al final de este episodio el 33-10 era ya una losa difícil de superar para Jumpers, que sólo le quedaba cerrar con todo en lo que faltaba de misión en este duelo.

En el tercer llamado a la duela se esperaba una batallas más pareja pero no fue así, el conjunto “azul” siguió con su buen momento en este partido en el cual su cuota no bajó mucho y cuando el reloj marco 30 minutos el encuentro se detuvo en un 46-26.

Para el último momento de la contienda, pese a que Mavs bajó su cosecha no fue suficiente para poder arrebatarles la victoria, la cual se terminó escribiendo en con pizarra final de 55-41.