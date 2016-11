Desvió Aguirre más de $8 mil 600 millones: ASF

Chilpancingo, Gro., Noviembre 14.- El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero dejó irregularidades financieras por 8 mil 698 millones de pesos en la entidad.

De acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hubo desvío de recursos en 22 programas federales de Salud, Educación y Seguridad Pública en los ejercicios fiscales de 2011, 2012, 2013 y 2014.

Según una publicación del Diario Reforma, sólo en el programa de Seguro Popular, Aguirre Rivero no solventó 3 mil 344 millones de pesos y en el caso del concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), no pagó 4 mil millones de pesos que descontó a empleados y funcionarios del estado.

Entre los involucrados en el manejo irregular de fondos federales, están Lázaro Mazón Alonso, ex titular de Salud y Silvia Romero Suárez, ex secretaria de Educación y actual diputada local del PRD, además del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.

De los recursos sin solventar, la Auditoría Superior de la Federación detectó otras irregularidades, entre ellas que pagaron 854 mil pesos por el blindaje no autorizado de una camioneta Suburban que utiliza el titular de Seguridad Pública, Pedro Almazán, precisa la información de Reforma.

Asimismo, la ASF pide a la SSP que reintegre 6 millones 366 mil pesos que se ejercieron en pagos de material y de una obra que tampoco fue autorizada.

Aguirre Rivero, ex priista, llegó a la gubernatura del estado de Guerrero impulsado por el PRD, pero presentó licencia al cargo tras los hechos de violencia del 26 de septiembre del 2014 en el municipio de Iguala, que dejó como saldo 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y seis personas asesinadas.

El año pasado fueron encarcelados Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex secretario de Finanzas del Gobierno de Aguirre, junto con su hermano Henry Paul Hughes Alcocer y a sus sobrinos Paulo Ignacio, Víctor Felipe, Alejandro Carlos, Mauricio Francisco y Jorge Eduardo Hughes Acosta, acusados de lavado de dinero, sin embargo, en marzo de este año tres de ellos obtuvieron la libertad provisional, con base en el nuevo sistema penal.

También, Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del ex mandatario, fue encarcelado en el 2015 acusado de lavar más de 268 millones de pesos, sin embargo 9 meses después se le liberó por no haber comprobado nada.

Ahora, se prevé que este grupo de ex funcionarios sea citado por la Contraloría estatal.

Cabe señalar que en abril, el diputado federal del PRD, David Jiménez Rumbo fue requerido por la ASF, para comprobar 568 millones de pesos que ejerció cuando fue secretario de Desarrollo Social, durante el mandato de Aguirre Rivero.

Por otro lado, la ASF reportó que una veintena de ex alcaldes no han comprobado el destino de mil 407 millones pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

La dirigencia estatal del PRD exigió a la Federación fincar responsabilidades al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero por el boquete financiero que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 8 mil 698 millones de pesos.

En entrevista, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Sol Azteca, Celestino Cesáreo Guzmán dijo que “ojalá no sea sólo un anuncio espectacular” y que se investigue a fondo para transparentar esas irregularidades financieras.

Además, afirmó que el futuro político de Aguirre Rivero nada tiene nada que ver con el PRD porque él ya no es militante.

“Si hay responsabilidad que se proceda a la transparencia (…) se debe proceder legalmente con quien tenga responsabilidad”, indicó.

Cesáreo Guzmán pidió esperar a que las autoridades procedan e investiguen responsabilidades en el desfalco a las arcas del gobierno de Guerrero durante el periodo de Ángel Aguirre.

Cuestionado sobre las últimas reapariciones del ex gobernador de Guerrero y su coqueteo a contender en el proceso del 2018, el líder perredista insistió en que Aguirre no es militante del PRD.

“No sé qué implicaciones tenga en el plano político, eso tendrían que preguntárselo a él (…) el señor no es militante del PRD y no opino sobre sus actividades políticas o sobre su futuro, no tiene nada que ver con el PRD”, apuntó.