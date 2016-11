Vicente Fernández recibe placas por 2 Discos de Oro y 2 platinos

Le dicen ‘El Jilguero de Huentitán’, para muchos, el ‘Frank Sinatra de la Canción Ranchera’, se llama Vicente Fernández y el pasado 8 de noviembre la prensa nacional e internacional se reunió en la Arena VFG, colindante a su rancho: se reunió en la Arena VFG, colindante a su rancho: para ser testigo de cómo Roberto López, presidente de Sony Music —acompañado de Manuel Cuevas, vicepresidente de ventas, y de Diego Laviada, vicepresidente de marketing— le entregaba placas por 2 Discos de Oro y 2 Platinos por las altas ventas de “Un Azteca en el Azteca” (Sony Music, 2016): fonograma triple (dos CDS y DVD) del show de su despedida, el pasado 16 de abril en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

“Los premios están en los aplausos de la gente, en el cariño que he recibido a lo largo de mi carrera. Ese día me retiré y aunque muchos quieren que regresé no lo haré soy un hombre de palabra”, comentó el intérprete de “Mujeres divinas” frente a medios de la televisión y la prensa escrita nacional e internacional.

Con más de 70 millones de discos vendidos, Vicente Fernández es uno de los emblemas de la canción ranchera: “no me creo nada de lo que dicen que soy, para mí lo sagrado es el público, la gente. La fama es una circunstancia, lo mismo que el dinero. Llevo más de 50 años en esto y siempre la gente me ha respaldado, eso es lo que me ha mantenido en pie. Últimamente la salud me ha dado algunos sustos, pero ya estoy bien gracias a Dios con mis animales. En realidad soy un ranchero, me levanto temprano a darles vueltas a mis vacas y a mis caballos. A eso me dedico y no salgo a ningún lado, de mi rancho no hay quien me saque”, comentó.

Para enfatizar en su buen estado de salud y la recuperación de las dolencias de los huesos, ante la insistencia de una reportera, da unos brincos sobre el tablado que provocan los aplausos de los corresponsales. “En serio, me siento bien. Me he retirado a tiempo para no dar lástima después”, abundó.