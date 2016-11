Averígüelo Vargas

Sería un grave problema que deportaran guerrerenses de EU: Astudillo.— Asiste al informe de la diputada Julieta Fernández.— Entrega Marco Leyva apoyo a agricultores.— A través de la ANUIES buscará el rector Saldaña recuperar recorte del presupuesto.— Determinará el alcalde Herón Delgado los cambios en su gabinete.

El estado de Guerrero no está en posibilidades de recibir a los guerrerenses que Donald Trump anuncia que deportará en su gobierno y por lo pronto ya dijo que empezará con 3 o 4 millones en los primeros meses el año próximo, aunque no todos serían paisanos nuestros.

Aunque no se quieren adelantar a los acontecimientos, el gobernador Héctor Astudillo advirtió que el estado no está en condiciones de recibir a una cantidad importante de guerrerenses que podrían sufrir la deportación que anunció el agresivo Ejecutivo del vecino país del norte, una vez que tome posesión en el mes de enero.

Además que muchos de esos emigrados envían una cantidad importante de dólares a sus familias en el estado, que representan un alivio muy importante a la situación económica del estado.

Provocaría, de esa manera un doble daño en caso de darse la deportación de un número importante de connacionales, porque regresaría gente sin empleo ya que no se les podría ubicar en actividades productivas, además de que sus familias dejarían de recibir las remesas económicas que ahora les envían y que representan poco más de mil 500 millones de dólares por año, que son muy importantes porque representan casi la mitad del presupuesto que ejerce el gobierno del estado en esos 12 meses.

Confía Astudillo en que la actitud de Trump cambie, que modere su talante negativo y agresivo y que no proceda a cumplir las muchas amenazas que lanzó contra nuestro país y nuestros paisanos, porque también puede provocar un problema serio en su país, porque miles de mexicanos son parte vigente de las actividades económicas.

Ya se organizan en los “unaites” grupos de protesta por su elección, que seguramente irán creciendo en la medida en que empiece a aplicar las medidas antipopulares que anunció.

Sin embargo, hay que estar preparados ante los riesgos que se advierten al tomar posesión de la presidente de EU, planteó el gobernador Héctor Astudillo.

ASISTE AL INFORME DE LA DIPUTADA JULIETA FERNÁNDEZ.— Cuando iniciaron los informes anuales de los alcaldes y diputados, el gobernador Héctor Astudillo anunció que no asistiría a ninguno de ellos, para evitar suspicacias y murmuraciones, pero este fin de semana asistió al informe de la diputada federal Julieta Fernández de Añorve, esposa de Manuel Añorve, que rindió en Acapulco.

Todos dentro de la clase política estatal tratan de “analizar” el presunto significado de ese caso único.

ENTREGA MARCO LEYVA APOYO A AGRICULTORES.— El sábado pasado el alcalde de Chilpancingo, Marco Leyva entregó apoyos a los productores agrícolas locales, como parte del programa Concurrencia con las Entidades Federativas 2016.

Tales beneficios consisten en infraestructura para aves de postura y puercos, material vegetativo, mejoramiento genético de bovinos y sistemas de riego para cultivo de limón y maracuyá.

Siempre interesado en la producción de alimentos en el municipio, el alcalde dio el banderazo de arranque de una nueva unidad de riego en Zoyatepec, con lo cual los agricultores podrán levantar más y mejores cosechas, lo que representó una inversión de 4.2 millones de pesos.

Siempre ha mantenido una actitud de trabajar tanto para la zona urbana, como en el caso de la modernización de la Avenida Miguel Alemán, como con las comunidades rurales a las que impulsa y ayuda a que mejoren su desempeño y su productividad, para lo cual se ha contado con la amplia y generosa ayuda del gobernador Astudillo Flores, reconoció el primer edil.

A TRAVÉS DE LA ANUIES BUSCARÁ EL RECTOR SALDAÑA RECUPERAR RECORTE DEL PESUPUESTO.— Con la ayuda de la Asociación Nacional de Universidades, el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán buscará recuperar algo del recorte que se le impuso a la casa de estudios, porque eso la pone en una situación muy delicada, ya que de por si los recursos que se les asignan son tradicionalmente insuficientes y si a eso se le agrega un nuevo recorte de fondos, pues la situación se les complica mucho más.

Señaló el rector que revisan los anexos del presupuesto para tratar de encontrar la manera de reclamar una mayor cantidad del subsidio anual, ya que el recorte coloca a la institución educativa en una situación delicada, ya que sin los apoyos necesarios no se podrá recibir a un alumno más en preparatorias y las escuelas superiores, a pesar de que hay una amplia demanda que no se ha podido atender y que en estas condiciones aumentará hasta representar un conflicto para la casa de estudios y para el propio gobierno del estado.

Recordó que sólo para cubrir los gastos de diciembre, entre sueldos, aguinaldos y pago a proveedores requerirán de 203 millones de pesos, aunque por los recortes tendrán que esperar algunas demandas del personal y la creación de nuevos grupos en las escuelas que tienen mayor demanda.

DETERMINARÁ EL ALCALDE HERÓN DELGADO LOS CAMBIOS EN SU GABINETE.— Una vez que se cumplió con el protocolo de la entrega-recepción entre el alcalde con licencia Esteban Albarrán y su sustituto, el doctor Herón Delgado Castañeda, le corresponde al nuevo presidente municipal determinar hasta dónde mantiene el gabinete que conformó su antecesor y el que ahora requiere para trabajar y cumplir con su encomienda.

No se han dado nombres ni cambios o enroques hasta ahora, porque lo primero que se quiere hacer por instrucciones del alcalde es hacer una evaluación de cada uno de los funcionarios de la pasada administración, para determinar en cuáles casos conviene mantenerlos en sus posiciones o si es conveniente hacer los cambios que se requieren.

Hay puestos en la administración municipal que por necesidad deben identificarse con el alcalde, porque cada quien tiene su estilo de trabajo y requiere a la gente de confianza con la que puede trabajar mejor, de modo que lo correcto es que el doctor Herón Delgado haga cambios en las secretarías más importantes, como serían la Secretaría General, la Secretaría de Finanzas, la de Seguridad Pública, aunque en esos casos intervienen también el gobierno del estado y hasta la Secretaría de Gobernación, que deben mantener el control de la seguridad en el estado y los municipios, sobre todo en Iguala, donde recientemente se dieron graves problemas que no hay sido superados.

El doctor Herón tiene una amplia trayectoria en el servicio público, como secretario y subsecretario de Salud, director de hospitales importantes dentro y fuera del estado, aparte de que en su municipio siempre ha desarrollado relaciones de amistad con mucha gente y es uno de los igualtecos más reconocidos por su honradez, su bondad y su permanente disposición a ayudar a sus semejantes, por lo que se le facilita hacer amistades y atraer a la gente para que lo apoye y lo respalde, sin más interés que colaborar en las buenas acciones que lo caracterizan.

