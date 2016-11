Era mejor cuando estabamos peor

Recuperar la rectoría de la educación para el gobierno actual no representaba un reto. Era razón de Estado y por tanto absolutamente necesario. La tenían capturada sobre todo el SNTE y la CNTE en algunas zonas del país. El argumento que propalaron fue: el deficiente desempeño docente e intereses de los líderes de estas organizaciones son causa principal de la mala calidad de la educación. Nada de autocrítica. Del fracaso de la política educativa, se eximió de culpas a la SEP en manos del PAN del 2000 al 2012 y por supuesto, menos se quiso ver la responsabilidad que igual tuvo el PRI durante décadas. Por ejemplo el Acuerdo para la Descentralización en mayo de 1992.

Estos y otros elementos llevaron a reformar los Artículos 3º y 73 de la Constitución para luego llegar a la instrumentación de la polémica Reforma Educativa (RE). Por tal motivo, han pasado multitud de situaciones. Al finalizar el cuarto año del sexenio, no hay certeza de avance y cambio cualitativo. La nota permanente es de conflictos, algunos propiciados por la autoridad. La SEP a lo sumo habla de logros en medidas administrativas. Los materiales educativos siguen siendo los mismos. La Reforma con nuevos planes y programas de estudio iniciará hasta el año escolar 2018-2019. Cuando el sexenio esté en fase terminal y haya incluso presidente electo. Para más, en reciente visita a Colombia el presidente Enrique Peña Nieto, presumió la implementación de la Reforma Educativa a sus homólogos de la región. Los apantalló. Quedó bien afirmando que el 90% del magisterio se ha evaluado. Concediendo el beneficio de la duda, digamos que los engañó sin querer. Posiblemente ignora y nadie le informó que ese porcentaje corresponde a la convocatoria del año pasado. Cuando de 150 mil docentes notificados acudieron al examen solamente 134 mil.

En el país, nada más en primarias son más de 150 mil maestros; a ellos hay que agregar los docentes de preescolar, secundarias técnicas, secundarias generales, telesecundarias, educación especial, educación física, educación media superior, etcétera. En concreto, el Presidente allá en Colombia no dijo que falta evaluar a más de dos terceras partes del total; y que, ante tantos problemas, de evaluación obligatoria pasó a voluntaria al menos este año, según explicación del INEE. El colmo, de pronto la opinión pública conoce datos que desconciertan. La semana pasada, el magisterio chiapaneco retuvo al subsecretario de Educación, Eduardo Velázquez y lo obligó a exhibir una pancarta con la leyenda: Que les quede claro, LA REFORMA EDUCATIVA EN CHIAPAS NO PASARÁ. Los maestros vuelven a protestar acusando a las autoridades de incumplir el acuerdo de no aplicar la RE en esa entidad como les prometieron para poner fin al paro que impedía iniciar las clases. De existir dicho acuerdo o promesa, de exceptuar a un estado de la República, error craso de SEP y Gobernación. El magisterio de otras entidades ¿acaso no podría reclamar el mismo derecho?

Aquí en Guerrero la CETEG cuestiona exactamente lo mismo al gobernador Héctor Astudillo y al titular de la SEG, José Luis González de la Vega. Los grupos aceptaron levantar plantones y entregar oficinas a cambio de mesas de negociación; pero ahora no los atienden ni les resuelven demandas de regularizaciones, reconocimiento de escuelas, restructuración de zonas, cambios de adscripción. Menos algunas muy importantes para ellos: incorporación de 7 mil 500 maestros al Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa (Fone) y la creación de la Subsecretaría de Educación Indígena. Otra vez, craso error. Prometer para salir del paso y luego no cumplir es provocación.

El desafortunado comportamiento oficial aunado al pernicioso y lento trámite burocrático, está ocasionando a nivel local un problema mayor. Cada día y semana la frecuencia es la misma. Por donde quiera padres de familia se inconforman y protestan contra algún docente por maltrato a los alumnos, contra el director o directora que no rinde cuentas y sobre todo debido a la falta de maestros en las escuelas donde estudian sus hijos. Son tantos que se dificulta resumir en poco espacio. Sin embargo, debiera preocupar que sean los padres los que tomen las escuelas, bloqueen calles y carreteras para que las autoridades los escuchen y resuelvan. No es novedad ciertamente que así reaccionen ante un problema y busquen solución; pero, hay que señalarlo, tampoco nunca antes como ahora, a las autoridades se le percibió rebasadas.

La reforma a la ley del ISSSTE y la Reforma Educativa causaron estampida. Miles de maestros prefirieron retirarse del servicio. En poco tiempo el número de jubilados se elevó. La SEP en tanto, no previó cómo suplir de inmediato las vacantes; y en todo caso cree que la solución es fusionar grupos. Bueno sería que el Secretario y el Subsecretario experimentaran qué se siente trabajar con grupos de más 30 alumnos; peor aún con dos o tres grupos diferentes, como ocurre en las escuelas multigrado. Por eso el título parece irónico. Lo es. La Reforma vino a convulsionar al sector educativo más de lo que ya estaba, pero realmente mejora educativa no hay.