Si pierdo en 2018, no volveré a ser candidato: López Obrador

Cd. de México, Nov. 14.- Andrés Manuel López Obrador, dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró que si en las elecciones presidenciales de 2018 le va “mal” no volverá a postularse como candidato de nada y se refugiaría en su quinta “La Chingada”.

“En fin, si desgraciadamente nos va mal en el 2018, seguiré sembrando plantas e ideas hasta que fallezca, pero no volvería nunca más a ser candidato a nada. Diría: quise ser como Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas, y no pude o no supe hacerlo.

“Mientras viva, no dejaré de luchar por la justicia y por la auténtica democracia, pero me retiraré del protagonismo político para así, con humildad y arrogancia, al mismo tiempo, poder decir a mis adversarios y a quien quiera oírlo, ‘ya ven, no soy un ambicioso vulgar’. Sólo me importa estar bien conmigo mismo, con mi conciencia, con el prójimo, con la nación y con la historia”, escribió el tabasqueño en su cuenta de Facebook en el marco de su cumpleaños número 63.

La propiedad llamada La Chingada, de 13 mil 341 metros cuadrados, está ubicada en Palenque, Chiapas.

López Obrador reiteró que el no posee ningún bien material ni cuentas de cheques ni tarjetas de crédito, pues en 2015 la Quinta que heredó de sus padres.

“En otras ocasiones, he explicado que nunca me ha interesado el dinero, aunque por respeto a las personas, no dejo de recalcar que no todo el que tiene es malvado. Precisamente, en 2015, entregué a mis hijos la Quinta La Chingada, heredada de mis padres: a Jesús le toca la casa y 4 mil metros cuadrados; a José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso, una superficie de 2 mil 500 metros cuadrados a cada uno”, dijo.

El dos veces candidato presidencial reiteró que se retiraría a su finca en caso de no ganar las elecciones en 2018.

“Si el pueblo de México se manifiesta en 2018 por un cambio de fondo y me da su confianza, vendría a la quinta como ahora, de vez en cuando; pero si la mayoría de la gente dice que no me quiere gobernando o los de la mafia del poder nos lo impiden, entonces sí me iría literalmente a La Chingada. Es mi plan B: refugiarme en este lugar maravilloso”.

En caso de regresar a “La Chingada”, dijo, se dedicaría a escribir y a dar clases a los niños, además de sembrar plantas en la quinta.

“Adelanto que me dedicaré a leer, escribir y a dar clases, porque de algo tengo que vivir. Además, así mis adversarios conservadores no seguirán necios preguntando ‘de qué vivo, si no trabajo’. En este tiempo, la respuesta a esa pregunta maliciosa es que ‘vivo del l’oro de Palenque’, por aquello del ‘oro de Moscú’”, publicó Andrés Manuel.

El pasado 8 de noviembre, López Obrador hizo un llamado a la serenidad al pueblo mexicano con relación al resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El político emitió a través de sus redes sociales un mensaje “a todo el pueblo de México”, en primer lugar a los migrantes y sus familiares e incluyendo a empresarios e inversionistas.

En el nuevo video de poco más de dos minutos de duración Andrés Manuel pidió a las mexicanos recordar que México es un país libre, independiente y soberano; que no depende de ningún Gobierno extranjero.

“No va a haber problemas mayores porque vamos hacer valer nuestro derecho a la soberanía esté quien esté en el poder de los Estados Unidos”, aseguró el tabasqueño.

Destacó que fue un error que la “mafia del poder” tomar partido en el proceso electoral. Luego de que en las semanas recientes algunos manifestaran abiertamente su apoyo a la candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton,

“Se olvidaron del principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos”, sostuvo.