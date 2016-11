Más de 6 millones de mexicanos, con diabetes, pero no lo saben

Cd. de México, Nov. 14.- Aproximadamente 6 millones de personas padecen diabetes en este momento y lo ignoran, las que se suman a una cantidad similar que recibe algún tipo de tratamiento, alertó Juan José Irazábal Lujambio, presidente de la Federación Mexicana de la Diabetes.

En México estamos muy mal, se tiene oficialmente un registro de 6.4 millones de personas viviendo ya con el padecimiento, pero de acuerdo estudios que tiene la Federación Mexicana de la Diabetes, por lo menos hay otro tanto que tienen el padecimiento pero que no lo saben... Otros 6 millones, quiere decir que estamos hablando que en México entre 12 y 13 millones de personas, que representan el 9 a 10 por ciento de la población”, indicó Irazábal Lujambio.

Con motivo del Día Mundial contra la Diabetes, esta organización realizó un festival en la explanada del Monumento a la Revolución, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, en la que se realizó un círculo azul, como símbolo de la atención que se le debe poner a este padecimiento.

En diferentes módulos de atención instalados en el lugar, se ofrecieron servicios para la medición de la glucosa en la sangre, orientación alimenticia y médica, así como activación física a través de rutinas musicales.

La Federación Mexicana de la Diabetes ha detectado, señaló su presidente, que esta enfermedad se está presentando cada vez más en menores de edad, producto de una mala alimentación.

Estamos, cada vez más, viendo incidencia de niños con diabetes tipo 2, cosa que antes no se veía, y empezamos a verlo... Es un problema multifactorial, la alimentación es un tema muy importante, la mala alimentación suele llevarnos a sobrepeso y obesidad, y es un detonante, eso está más que comprobado”, explicó.

En uno de los módulos, Adriana Osorio realizaba mediciones de glucosa de manera gratuita a todas las personas que lo solicitaban con un instrumento especializado, tipo pluma, que se puede comprar en cualquier farmacia.

Al realizar su labor se acercó un joven, quien explicó que, media hora antes de la prueba había realizado ejercicio y posteriormente desayunó un jugo de naranja, y el medidor arrojó un resultado de 355 puntos, cuando el promedio es de 70 a 100 de glucosa, en esas condiciones.

Al señor no le podemos decir que es diabético, porque no lo sabemos. Tiene que consultar con su médico, ahora probablemente el jugo, la carrera, el estrés, le alteró el azúcar, no lo podemos asegurar que sea diabético, lo que procede en este caso es médico y laboratorio”, comentó Osorio.

Irazábal Lujambio, presidente de la Asociación Mexicana de la Diabetes, tiene un hijo que desde los 11 años padece esta enfermedad, motivo por lo que se ha dedicado a alertar sobre la misma.

Es una enfermedad con la que se puede vivir perfectamente bien, desde luego que la gente muchas veces toma mal el diagnóstico de diabetes, porque implica un cambio en el estilo de vida, en nuestros hábitos alimenticios, en el empezar a hacer ejercicio. Pero la gente que se cuida puede llevar un estilo de vida perfectamente normal. Evitar el consumo excesivo de azucares, de harinas, hacer ejercicio y aceptar esta condición de vida y no tomarlo como una sentencia de muerte”, recomendó.