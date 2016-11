Muy cerca de la final

Tamarindos obtuvo un triunfo importante tras vencer 2-0 a Cañeros

Iguala, Gro., Noviembre 14.- La final de la categoría Juvenil “A” es cada vez una realidad para Tamarindos, ya que el sábado por la noche en su duelo de ida de semifinal logró dar el primer paso al derrotar 2-0 a Cañeros, que ahora deberá hacer un juego perfecto en la vuelta, mientras que para los “tamarinderos” este resultado significa ponerse a tiro de un objetivo que se trazaron desde el inicio del Apertura 2016.

Para el arranque del encuentro Tamarindos tomó las riendas para generar llegadas de gol, Eros Velázquez, Alberto Hernández y Moisés Villegas en el centro del campo le dieron circulación a la pelota para filtrar pases con ventaja, mientras que Cañeros poco a poco se fue metiendo al duelo, hasta lograr emparejar la situación con llegadas que el meta “tamarindero” intervino para evitar la caída.

Pese a generar llegadas ambos conjuntos, el partido terminó empatado a cero goles en el primer tiempo y en el regreso a la cancha Tamarindos finalmente logró abrir la puerta de los “leones” con la anotación de Moisés Villegas, este tanto generado al minuto 44 peso en el ánimo de su rival, el cual empujó pero no lograba penetrar a una defensa que alejaba en todo momento el peligro.

Con el transcurrir de los minutos Cañeros entró en desesperación por no lograr llegar al empate y para no variar cuando el reloj marcaba 79 minutos de partido, un tiro de esquina en favor de Tamarindos generó un rebote que fue recentrado para que Hugo Tavira se pusiera alerta y empujara la pelota al fondo de las redes, tras esta situación el silbante central marcó el agregado, en el cual no pasó nada para consumarse este 2-0 que deja a Tamarindos soñando con el último juego del campeonato de Juvenil “A”.