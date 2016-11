Se dividen puntos

Iguala, Guerrero, Noviembre 13.- La jornada de los equipos igualtecos en la Liga Nacional Juvenil Scotiabank fue para dividir puntos, con triunfo de la Sub 13, empate y caer en puntos extra para la Sub 15 y derrota de la Sub 17.

Por la mañana en el campo dos de la Unidad Deportiva de Iguala el combinado igualteco en la categoría Sub 13 se agenció los tres puntos al doblegar con un futbol práctico al cuadro de Gio de Acapulco, con lo cual se mantiene en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Mientras que la escuadra de la Sub 15 tuvo que batallar en serio en esta jornada al empatar a tres goles con el conjunto de Gio Acapulco que logró empatar y desde el manchón penal se agenció el punto extra para llevarse dos unidades de la Cuna de la Bandera.

En lo que respecta a la categoría Sub 17 el combinado igualteco perdió lo invicto ante Chilapa, partido en donde los igualtecos tuvieron para acabar con su rival pero no pudieron concretar las que se e presentaron por lo cual cargaron con la derrota en su salida.

Ahora los tres equipos que buscan dejar huella en la fase estatal de la Liga Nacional Juvenil Scotibank tendrán que trabajar y darle la vuelta a la página para que en su siguiente jornada los tres puntos se queden con los equipos que defienden los colores de Iguala.