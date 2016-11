Chente pide a latinos

El cantante mexicano Vicente Fernández pidió a los latinos “echarle ganas” y confiar en que serán escuchados, en un mensaje publicado en las redes sociales tras la victoria del republicano Donald Trump en la elección presidencial de EU.

Fernández, de 76 años y quien apoyó la candidatura de la demócrata Hillary Clinton, lamentó que las cosas no salieron como se esperaban. “Amigos, ni modo, no se dieron las cosas. ¡Échenle muchas ganas, estoy seguro que sus voces serán escuchadas! Dios aprieta, pero no ahorca”, manifestó a través de su cuenta de Twitter al aludir al resultado de los comicios celebrados el martes pasado en EU.

Y es que durante la campaña el republicano no solo atacó a los inmigrantes mexicanos al tildarlos de “violadores” y “criminales”, sino que prometió deportar a los indocumentados, levantar un muro en la frontera común, confiscar las remesas y renegociar o romper el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Fernández llamó en las redes sociales a apoyar a Clinton, a la que dedicó un corrido y acompañó en un acto de campaña celebrado en Las Vegas el pasado 19 de octubre al término del tercer debate entre los dos candidatos.

En una rueda de prensa ofrecida el mismo día de las elecciones, el llamado Charro de Huentitán dijo que decidió dar su apoyo a Clinton porque esta lo conquistó por “su modo de ser”