Crearán la Dirección de la Diversidad Sexual; iniciará operaciones en diciembre

Iguala, Gro., Noviembre 12.- El presidente municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda y el dirigente de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual e Intersexual (LGBTTI) en Guerrero, Manuel Castillo Jaimes, mejor conocido como Igor Petit acordaron la creación de la Dirección de la Diversidad Sexual, que coordinará Germán Parra Vázquez y estará operando a partir de la primera semana de diciembre.

En la reunión, Igor Petit manifestó sentirse muy contento al haber acordado con el presidente municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda, que a pesar de que hizo saber que no había recursos, dio las facilidades para que se cree dicha institución que atienda a dicho sector muy vulnerable entre la sociedad.

Dijo que en los medios de comunicación de Acapulco había amenazado con tomar el Ayuntamiento de Iguala si no había atención de parte del Doctor Herón Delgado Castañeda, sin embargo, no hubo la necesidad de hacerlo, porque las atenciones fueron muy buenas, acordando la creación de la Dirección de la Diversidad Sexual, que se estableció con el presidente municipal con licencia y ahora senador, Esteban Albarrán Mendoza.

“Hoy estamos muy contentos a pesar de que todavía no hay un espacio, nos dio todas las facilidades, incluso, hizo expresiones de relatos muy maravillosos de la comunidad gay, que escribió Dorian Grey. Él nos ha dicho que no hay oficinas, que no hay para pagar al personal, sin embargo, nos sumamos a este esfuerzo y trabajaremos de manera independiente, pero a la vez siendo parte del organigrama del ayuntamiento y la toma de protesta será en el mes de diciembre”.

Asimismo, el coordinador del LGBTTI, Gabriel Díaz Hernández dijo que estarán despachando en el consultorio de Jacarandas 3, en la colonia Floresta, donde estarán llevando a cabo la toma de muestras del VIH secretar y sin ningún morbo, surtiéndoles medicamentos y de preservativos tanto masculinos y femeninos.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Sergio Lugo Catalán dijo que sólo se dio seguimiento a la propuesta que se hizo en el gobierno de Esteban Albarrán Mendoza, quien hace 5 meses recibió a la comunidad del LGBTTI y ahora sólo se le está dando cumplimiento a la demanda de Igor Petit y a Gabriel Díaz y muy pronto estarán tomando protesta a los responsables de la Dirección de la Diversidad Sexual.