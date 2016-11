Patrulla de papel

El 9 de noviembre del año que estamos por terminar, el Secretario de Seguridad Pública de Guerrero dio una conferencia de prensa y en esa explica cómo está la situación en la Región de Tierra Caliente, Pedro Almazán Cervantes detalla que: - en un espacio localizado entre Arcelia y Teloloapan fueron emboscados civiles armados (ahí no habla de cantidad de personas). Almazán informa que de eso resultaron 2 muertos y 9 heridos. Al preguntarle si el ataque fue contra la autollamada “Policía Comunitaria Tecapanera” el funcionario responde casi inmediatamente -ese personal no es Policía- y agrega - ahí no existe ninguna Policía Comunitaria, es solo gente que se armó ilegalmente- el General Pedro Almazán informó que -quienes emboscaron a los pobladores armados fueron personas relacionadas con el grupo delincuencial conocido como la “Familia Michoacana”-.

Lo que ahora entra a la mesa de análisis es recordar cómo surgieron, en las regiones alejadas del pavimento (lease “zonas rurales”), esos grupos de Gente Armada.

La emblemática Policía Comunitaria -CRAC, sin duda es el organismo más conocido, ente armado con más de 20 años de acción, ya después llega casi a los mismos terrenos la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG) con el sutil bemol de que, a diferencia de la Policía Comunitaria UPOEG inicia su acción como “AUTODEFENSAS”. Ya con esos dos grupos ARMADOS el tema se hace más ruidoso, en pueblos como Olinalá (montaña alta) emergen grupos armados que ipso facto fueron amadrinados (sic) por la PC-CRAC. Que si después llegó otro Grupo Armado ahora nombrado FUSDEG, que si cierto sector del Gobierno insinúa “aceptación” o que si la Iglesia Católica bendice la vida de esos grupos, eso, créalo, nada tiene de “constitucional” y si de extrema tolerancia. ....peligrosa tolerancia.

Ahora, es cierto que en esos espacios donde existen las Policías Comunitarias se registra todo tipo de violencia - la violencia VISIBLE es, la violencia directa, y la INVISIBLE es la violencia cultural y la violencia estructural.

Y si, es casi comprensible el que, debido a la descomposición del régimen, allá, en las “tierras altas” se incube la SEGURIDAD AUTOGESTIVA y en esa, los sedicentes Policías Comunitarios efectúen patrullajes, aprehensiones, coloquen puestos de revisión todo con el argumento de -rescate de la población-. Acá podemos asegurar que el pensamiento antropológico justifica la vida de esos Grupos Armados más visto por la lupa de la SEGURIDAD NACIONAL lo que sucede en Guerrero es el cultivo de Grupos Transgresores de la ley. Como sea, y regresando al espíritu de este apunte, -la posición tomada por el General Pedro Almazán Cervantes es la correcta, no así los discursos y declaraciones del mismo Gobernador Héctor Astudillo que exageran en el concepto de tolerancia.

En el corto plazo vemos que lo declarado por el Secretario de Seguridad de Guerrero será deslizado hacia los espacios de -notas que se tienen que diluir- ello en contraste con los escenarios que se vislumbran, -radicalización de las acciones de las pandillas rurales ha... Como sea, debido al nuevo orden en materia de SEGURIDAD INTERIOR, aquellos entes que azuzan, apoyan y patrocinan a grupos armados en algún momento de los días futuros tendrán que comparecer en algún tribunal...así de contundente se ve ese asunto.Ultimo patrullaje.- es obvio que Evodio Velázquez Aguirre construye su futuro Político lejos de los proyectos de Héctor Astudillo, ellos entre sí, son adversarios, antagónicos y, porque no decirlo... Se caen mal.Balazo al aire.- el Secretario de Seguridad Pública de Guerrero muestra el cómo lo forjó el yunque.

