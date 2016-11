Tensión en Teloloapan; entran comunitarios

Más de 2 mil personas entre miembros de las Policías Comunitarias de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, así como pobladores, marcharon hasta el zócalo de la ciudad para exigir paz

Teloloapan, Gro., Noviembre 11.- Más de dos mil personas, entre policías comunitarios de la “Tecampanera” y del Movimiento Apaxtlense “Adrián Castrejón” (MAAC), así como pobladores y empresarios de Teloloapan, realizaron la Marcha por la Paz y la presentación con vida de tres herreros que fueron secuestrados en el municipio de Arcelia. También bloquearon la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en el tramo Teloloapan-Arcelia, por más de 7 horas para exigir a los tres niveles de gobierno se refuerce la seguridad con la Marina y la Policía Federal en esta zona, a pocos días del enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada donde resultaron dos muertos y varios heridos de bala.

Alrededor de las 11:30 de la mañana, policías comunitarios de Teloloapan, Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso, comerciantes y ciudadanos en general, partieron en caminata de la base ubicada cerca de la “Y griega” en la entrada a Teloloapan en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, continuaron sobre la avenida Club de Leones hasta llegar a la plaza “Eutimio Pinzón” del centro de esta ciudad.

Los representantes de ambos grupos de autodefensa marcharon portando sus uniformes distintivos, los del MAAC con los chalecos color arena y los de la “Tecampanera” con sus playeras grises, algunos con el rostro cubierto y varios de ellos portando rifles de bajo calibre y escopetas.

La marcha denominada por La Paz, se dio luego del enfrentamiento del lunes pasado entre civiles armados y comunitarios de la “Tecampanera” en el crucero de Almoloya, cerca de Palos Altos del municipio de Arcelia, donde resultaron dos personas muertas y otras 10 heridas.

Durante su trayecto, los manifestantes exigieron que sea investigado el presidente municipal de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, a quien acusan de proteger a integrantes de un grupo criminal que opera en la zona, además de subsidiar el bloqueo carretero que se realizó el lunes pasado a la atura de la comunidad de Palos Altos de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y con ello impedir que los comunitarios de la “Tecampanera” rescataran a sus tres compañeros secuestrados en aquel municipio.

También evidenciaron el actuar del Ejército Mexicano, a quienes señalaron de no intervenir cuando se registra un hecho delictivo, a pesar de que tienen a su cargo la seguridad del municipio de Teloloapan, “No queremos damas de compañía sino que el Ejército y la Policía cumplan con su función de generar paz, seguridad y tranquilidad a los pobladores y que si no pueden que renuncien”, advirtieron.

Al llegar a la plaza “Eutimio Pinzón” en el centro de Teloloapan, frente a la sede del Ayuntamiento, realizaron un mitin con la participación de tres policías comunitarios, quienes hablaron como pobladores y víctimas debido a que han tenido familiares privados de la vida.

Desde ahí, advirtieron que no van a permitir que ni uno más de los ciudadanos de Teloloapan, Apaxtla de Castrejón y de Cuetzala de Pinzón, sea víctima de levantones, secuestros, extorsiones, robos y asesinatos, por lo que pidieron a las autoridades una mesa de negociación en la que pedirán que se refuerce la seguridad con la Marina y la Policía Federal y

les den una respuesta inmediata sobre los avances de la negociación para liberar a los tres herreros secuestrados.

Alrededor de la una de la tarde, los inconformes determinaron bloquear la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en tres puntos del tramo carretero en la entrada a Teloloapan, el segundo a la altura de Arcelia y el tercero frente al retén que mantiene el Ejército Mexicano.

Los integrantes de las autodefensas advirtieron que mantendrían el bloqueo carretero hasta que las autoridades del gobierno del estado entablen una mesa de negociación y se comprometa a resolver sus demandas de manera positiva.

Por estas acciones, al menos 30 planteles educativos de los diferentes niveles suspendieron clases desde el miércoles pasado y en los edificios escolares se pudo observar el aviso de que se reanudarán las hasta el próximo lunes.

En tantomuchos negocios de la cabecera municipal de Teloloapan, cerraron sus puertas en solidaridad con los grupos de comunitarios para exigirle a los tres niveles de gobiernos mayor seguridad, paz y la liberación de los tres herreros secuestrados el viernes pasado.

Desde el miércoles por la tarde, integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera, visitaron uno a uno los locales comerciales del primer cuadro de la ciudad para pedirles a sus propietarios que se sumaran a su exigencia cerrando sus negocios.

Una de las comerciantes del centro de Teloloapan, Araceli Blas Salgado, manifestó su solidaridad con los autodefensas debido a que desde hace 10 meses que se constituyó la Policía Comunitaria Tecampanera, bajaron los asesinatos dolosos, secuestros, robos y extorsiones.

Por el bloqueo carretero, se formó una larga fila de automóviles, camiones de pasajeros, de carga, tráilers y ambulancias, que estuvieron varados por más de 5 horas, incluso muchos tuvieron que transbordar para llegar a sus destinos y los comunitarios eran accesibles para dar paso libre a las familias que llevaban un enfermo.

A las 19 horas, los manifestantes desarmaron a los Policías Estatales que se encontraban en el lugar ante la falta de atención autoridades para atender su pliego de demandas. Luego de ello, abrieron el paso cada 20 minutos. Al cierre de la edición, la protesta continuaba en aquella zona de Guerrero.

HAY TEMOR Y ZOZOBRA EN TELOLOAPAN: ALCALDE

Por su parte, el alcalde perredista de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño, declaró que la marcha fue para pedir la presentación con vida de los tres herreros y admitió que en esa ciudad “hay zozobra, hay temor, no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones; nos hemos reunido con militares y el gobierno estatal para pedir que se solucione este problema”.

Asimismo reconoció que las escuelas suspendieron actividades y tendrán clases hasta el lunes y que de dos mil comerciantes, la mitad también decidió cerrar, y agregó que en Teloloapan hay presencia militar y de la Policía del Estado.

Urióstegui Patiño dijo que ha pedido al gobierno que en ese municipio sesione el Gabinete de Seguridad y que se atienda la emergencia en esa zona colindante con la Tierra Caliente.

Manifestó que el enfrentamiento que tuvo la Policía Comunitaria Tecampanera, con el grupo delictivo “La Familia Michoacana”, logró que elementos del Ejército Mexicano y la Policía del Estado realicen recorridos de vigilancia.

“Llevábamos casi un año de estar muy tranquilos en Teloloapan, ya no habían ocurrido hechos de muerte, pero tras el secuestro de los tres herreros se dio este enfrentamiento que nos ha dejado en la zozobra, pero poco a poco estamos volviendo a la normalidad, ya tenemos rondines de los militares y de la Policía del Estado por lo que nos sentimos más seguros, porque no nos queremos acostumbrar a la violencia en este municipio que en su mayoría la población se dedica a trabajar”.