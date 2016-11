Adios Leonard

El poeta, narrador, compositor y cantante Leonard Norman Cohen trascendió la noche de este miércoles, a la edad de 82 años.

Sus seres más cercanos, su familia, sus músicos, dieron así la noticia, en su página oficial en la web: “Con profunda pena reportamos que el legendario poeta, compositor y artista Leonard Cohen ha trascendido.

“Hemos perdido uno de los músicos más reverenciados y uno de los más prolíficos visionarios.

“El funeral tendrá lugar en Los Angeles en fecha que daremos a conocer más tarde. Su familia agradece la privacidad que nos brinden durante este tiempo de duelo”.

Leonard Cohen nació en Montreal, el 21 de septiembre de 1934. Su madre, Jasha Klinitsky y su padre, Natham Cohen, provienen de familias inmigrantes de ascendencia polaca y lituana.

Natham falleció cuando Leonard tenía 9 años y este realizó un ritual íntimo: tomó de la recámara de su padre una de sus corbatas y junto a un papel donde le escribió pensamientos, lo enterró en el jardín de su casa.

Ese ritual lo preparó ahora. Su disco póstumo, You want it darker, es su despedida.

“Hineni, hineni. I´m ready, my Lord”, son sus palabras iniciales en ese trabajo.

Su última entrevista la concedió a The New Yorker, donde anunció que le quedaba poco de vida. Hasta el momento, sólo se ha confirmado un problema serio en la columna vertebral y problemas naturales de la edad. Luego bromeó, como fue su costumbre: “Creo que estaba exagerando, siempre he sido propenso a ser dramático –ironizó-- pero en realidad tengo planeado vivir para siempre”.