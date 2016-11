Índices delictivos han disminuido en Teloloapan por comunitarios: Robell

Teloloapan, Gro., Nov. 10.- Los índices delictivos en Teloloapan han disminuido considerablemente desde que un grupo de civiles quienes se autodenominan Policía Comunitaria Tecampanera se apostó en el municipio desde hace 9 meses, reconoció el presidente municipal, Robell Urióstegui Patiño.

El edil refirió que pese a que la seguridad está a cargo de la Policía Estatal y la Policía Militar, el trabajo de vigilancia que ha realizado la comunitaria ha servido de mucho, porque se ha notado que Teloloapan ha estado tranquilo en comparación de tiempo atrás.

Urióstegui Patiño manifestó que luego de los lamentables incidentes que se dieron el pasado lunes en el tramo carretero entre Acapetlahuaya y Arcelia, en la Tierra Caliente de la entidad, donde desafortunadamente hubo muertos y heridos, la ciudadanía de Telolopan está más tranquila, porque a pesar que este incidente no ocurrió en Teloloapan la gente se atemorizó tanto que algunos negocios bajaron sus cortinas y se suspendieron las clases en algunas escuelas.

Añadió que en el municipio de Teloloapan las actividades se realizan de manera normal, las escuelas y comercios están funcionando, las corporaciones policiacas realizan sus recorridos de vigilancia de manera habitual sin que hasta el momento se haya presentado alguna situación fuera de lo normal.

Sin embargo, subrayó el alcalde, que el tema de la policía comunitaria tiene que verlo la Federación, ya sea su permanencia o su retiro, “yo soy muy respetuoso, nosotros no podemos señalar otra cosa, pero sí hay que subrayar que la policía comunitaria surgió en esta zona porque hubo cansancio de la ciudadanía por diferentes atropellos que se habían cometido en este lugar”.

“Sin embargo, hay que decirlo como es, desde que se dio la integración de la Policía Comunitaria Tecampanera, han bajado los índices de delincuencia en Teloloapan”.

Las condiciones de seguridad hoy en este municipio son diferentes y hay que darle muchos méritos a quienes lo merecen, porque aparte de que hay un operativo de la Policía Estatal y Militar, la Comunitaria Tecampanera ha hecho lo propio y gracias a eso también ahora Teloloapan disfruta de una tranquilidad.

Pidió a la ciudadanía estar en calma ya que el tema de la inseguridad es un tema que se vive en todos lados, claro que no podemos eludir responsabilidades tenemos que trabajar de manera conjunta entre el gobierno del estado, la Federación y el municipio para atacar estos problemas de frente y pedir que la ciudadanía sea solidaria con los gobiernos y así podamos emprender acciones y cambiar las cosas que se están suscitando en todo el país.