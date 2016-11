Anuncian Cruzada Quirúrgica de Pediatría en el Hospital General

Iguala, Gro. Noviembre 10.- A gestión del Colegio Médico de la Zona Norte y la Iglesia Católica, la Academia Mexicana de Pediatría y el Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica realizarán en este municipio una Cruzada Quirúrgica “Encuentros de Cirugía Pediátrica”, informó el presidente del Colegio Médico de la Zona Norte, David Flores Botello.

Explicó que esta campaña quirúrgica gratuita se llevará a cabo del 3 al 8 de marzo del 2017 en el Hospital General “Jorge Soberón Acevedo”, en la que participarán 18 médicos cirujanos pediatras debidamente certificados que vendrán de distintas partes de la República Mexicana.

Manifestó que se realizarán 150 cirugías de corta estancia (ambulatorias), es decir que los pacientes serán dados de alta el mismo día, el tipo de intervenciones que se realizarán son hernias umbilicales, circuncisiones, testiculares, dedos de manos y pies, labio y paladar hendido entre algunas otras a niños de 3 a 17 años de edad.

Flores Botello refirió que la finalidad de esta cruzada quirúrgica es ayudar a pacientes pediátricos que no tienen la posibilidad de atenderse en las instituciones de seguridad social y que requieren ser intervenidos.

Dio a conocer que en próximos días darán a conocer las fechas en las que las personas interesadas tendrán que acudir al Hospital General a una consulta de valoración que realizará el personal, con apoyo del cirujano pediatra Daniel Martínez Millán y así determinar si son candidatos a alguna de estas cirugías.

Señaló que esta campaña se realizará con la ayuda de distintas dependencias como la Secretaría de Salud estatal, el Club Rotario y el Club de Leones de Iguala, la Iglesia Católica, así como del apoyo del diputado federal Salomón Majul González, quienes desde el ámbito de su competencia ayudarán para que los pacientes que se atiendan no les cueste nada.

Asimismo, dijo que gracias a las gestiones que ha realizado el párroco Alberto Alarcón Mota, ha sido posible que la Academia Mexicana de Pediatría venga al municipio de Iguala.

Por su parte, Jorge Alamillo Landin, coordinador de la Cruzada de Cirugía Altruista Pediátrica de la Academia Mexicana de Pediatría, señaló que esta es una asociación civil legalmente constituida desde el 6 de junio de 1951 cuyo presidente fue Roberto L. Sánchez, como el cuerpo colegiado más alto de México en esta disciplina y que tiene como finalidad estudiar y ayudar a resolver todos los problemas médicos de la niñez mexicana, así como de la enseñanza y difusión de la pediatría.

Refirió que está constituida por diferentes asociados, fundadores, médicos y cirujanos pediatras, médicos de especialidades relacionadas con la pediatría, profesionales no médicos y científicos cuya labor dentro del campo pediátrico sea reconocida por la academia.

Alamillo Landin añadió que es así que 65 años después de su fundación y de 25 mesas directivas la Academia Mexicana de Pediatría ha crecido y madurado; de 28 académicos fundadores iniciales en el presente se cuenta con 467 entre titulares y numerarios.

Y que a partir del año 2003 esta Academia Mexicana de Pediatría inició con sus cruzadas quirúrgicas que hasta el momento se han hecho aproximadamente 4 mil 500 cirugías de manera gratuita en distintos estados de la República Mexicana.

Finalmente, el doctor Jorge Alamillo Landin señaló que será un placer estar en este municipio ayudando a la niñez que así lo requiera, porque el objetivo de esta academia es ayudar a quien más lo necesita.

Cabe señalar que el día de ayer por la mañana, los integrantes que participarán en esta Cruzada Quirúrgica realizaron una visita a las instalaciones del Hospital General "Jorge Soberón Acevedo" a fin de coordinar los trabajos que se realizarán el próximo mes de marzo de 2017 en este municipio.