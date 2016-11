Llega la segunda superluna de 2016; será este 14 de noviembre

Puebla, Noviembre 10.- Este mes de noviembre, está por ocurrir un hecho histórico respecto a la actividad astronómica se refiere: una superluna.

“Si se sorprendieron con el espectáculo de la superluna de octubre, entonces le interesará volver a mirar el cielo el próximo 14 de noviembre, bueno el 13, cuando suceda la segunda de las tres superlunas de este año”, mencionó a Publimetro Dr. Raúl Mújica García, astrofísico y responsable del área de Divulgación y Comunicación del INAOE.

“Esta luna llena no sólo será la más grande, cercana y brillante de 2016, ya que no sucede algo similar desde el 26 de enero de 1948, y no volverá a estar en condiciones similares sino hasta el 25 de noviembre de 2034”, mencionó.

El mejor momento

para ver el cielo

La luna ocurrirá el 14 de noviembre a las 7:52am (tiempo de la CDMX), por lo que la noche del 13 de noviembre la Luna estará más cerca de su fase llena que la noche del 14.