Extreman precauciones en rodaje de cinta de Cuarón

Ciudad de México, Noviembre 9.- Tras el incidente con el jefe Delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, la producción de Alfonso Cuarón ha extremado precauciones para esta semana de rodaje, de la película titulada Roma, que está prevista para realizar escenas en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México.

Desde temprana hora del lunes, un equipo de seguridad privada se encuentra rondando las inmediaciones donde se está filmando, con el fin de garantizar la tranquilidad del cineasta, quien pasó varias horas dentro de una casa, ambientada en los años 70.

El galardonado al Oscar por Gravity está concentrado en su cinta y no quiere ser acosado, ni cuestionado sobre la agresión que sufrió su equipo la semana pasada en la colonia Tabacalera, por lo que permanece lo menos posible a las afueras de su locación y es resguardado por varios de sus elementos cuando se traslada de un lado a otro.

Además, la casa está cubierta por mantas negras y un sostén de luces que se colocó en la fachada. No obstante, en las calles aledañas hay vehículos de su staff y camiones de equipo, entre ellos, uno de efectos especiales, que lo usan para crear lluvia o granizo en ciertas escenas que se necesitan. También se encuentra un camión con el vestuario, que está confeccionado para que se vea de la época.

La ropa varía en colores, aunque predominan los tonos café y beige. Las camisas, sacos y pantalones se desgastan a propósito para que no luzcan nuevos y den la sensación de antigüedad; también se están usando aretes grandes y collares dorados para la ambientación.

El servicio de alimentación se está realizando en una propiedad privada que está en una calle cercana, y los miembros del staff tienen prohibido decir que se está realizando la película de Alfonso Cuarón. Unos dicen que se está haciendo un comercial, y otros que se trata de una serie de televisión.

”Filmación en proceso, disculpe las molestias”, dice una de las mantas que están a las afueras del lugar; sin embargo, los vecinos ya saben que es Alfonso Cuarón el que se encuentra dirigiendo lo que es su nueva producción que se centra en la historia de una familia mexicana.

La casa de la Narvarte es una de los lugares principales de esta cinta, por lo que aún estarán varias horas allá, al igual que en la colonia Iztaccíhuatl, que es otra de las locaciones primordiales para la historia. La semana pasada además visitaron distintas calles del Centro Histórico, incluido Motolinía y 16 de septiembre.