Vicente Fernández no desea homenajes tras su muerte

Guadalajara, Jalisco, Noviembre 9.- El cantante mexicano Vicente Fernández dijo que le gustaría un funeral lo más ‘normal’ posible, pues no le interesa que lo despidan con grandes homenajes ni que se haga una serie de televisión sobre su vida.

"Nomás que no me trajeran como vendiendo charamuscas (dulces) por todo el país. Eso no me gustaría”, dijo en tono de broma durante una conferencia de prensa realizada en el auditorio de su rancho en el occidental estado de Jalisco.

Fernández reveló que le han ofrecido contar su historia en una teleserie, pero aseguró que su vida “no es pregonable” y la conoce todo su público.

"Quiero que me recuerden como un ser humano que el único éxito que tuvo fue que ustedes y que el público lo quisieran tanto”, dijo el intérprete de ‘Mujeres divinas’, ‘Volver, volver’ o ‘El Rey’.

Aseguró que decidió heredar a sus hijos en vida, salvo algunas propiedades que decidió conservar hasta que muera, “para no dejar desamparada” a su esposa María del Refugio Abarca, conocida como Cuquita.

Por ahora, dijo estar recuperado “al 99 %” de las diversas cirugías y enfermedades que lo mantuvieron delicado de salud en los últimos tres años y para demostrarlo se puso a zapatear antes los periodistas.

En la rueda de prensa, el “Charro de Huentitán” habló del apoyo que otorgó a la candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien ganó su simpatía “por su cariño, su modestia y su modo de ser”.

Aunque esta simpatía lo llevó a involucrarse en las elecciones del vecino país, rechazó que vaya a hacer activismo político en México: “Mientras los políticos no canten, yo no me meto”, aseveró.

El llamado Charro de Huentitán aseguró que no se arrepiente de haber dejado la vorágine de los escenarios el pasado mes de abril y que lleva una vida “muy feliz”, dedicada por completo al campo, a sus caballos y a sus nietos que lo visitan cada semana.

"Volver a los escenarios sería faltar a mi palabra y ustedes me conocen que cuando yo digo es verde, es porque es verde”, señaló el intérprete.

Consideró “una responsabilidad muy grande” convertirse en la única leyenda viva de la canción ranchera mexicana tras la muerte de Juan Gabriel y Joan Sebastian.

Fernández confesó que le dolió mucho la muerte de Joan Sebastian, al que consideraba su amigo, y sobre Juan Gabriel comentó que limaron asperezas después años de disputa y “se codeaban las costillas”.

Incluso, comentó, el Divo de Juárez lo invitó a participar en su disco de duetos para cantar el tema La diferencia.

Dijo que le gustaría interpretar una canción a dueto con el tenor español Plácido Domingo y contó que se quedó con las ganas de unir su voz a la del mexicano José José antes de que este enfermara de la garganta.

El cantante develó ayer dos placas conmemorativas por haber obtenido disco de platino más oro por la venta de 90 mil unidades de su álbum Un Azteca en el Azteca, grabado en el concierto de despedida que realizó en el estadio Azteca de la capital mexicana en abril pasado.