Respalda la Sagarpa a productores de Guerrero en defensa del presupuesto

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) coincide con los productores guerrerenses para no permitir la disminución del presupuesto destinado para el campo en 2017, aunque todavía el monto a ejercer no está aprobado por el Congreso de la Unión.

En entrevista en sus oficinas de la Delegación Estatal de Sagarpa en Guerrero, Mateo Aguirre Arizmendi, informó que asistirá a la reunión que tendrán más de 4 mil productores guerrerenses este 9 de noviembre en Chilpancingo, para unirse a la defensa del presupuesto del campo a ejercer en el 2017.

Aguirre Arizmendi consideró que las inconformidades de los productores son válidas, ante la carencia de desarrollo que existe en la entidad, por lo que dijo que espera que el presupuesto de egresos no afecte al campo de Guerrero.

Declaró “En la comparecencia del titular de la Sagarpa, José Eduardo Calzada Rovirosa ante los diputados federales, se valoró el presupuesto que reciben las entidades federativas, una de las coincidencias fue que no se afecte a los estados con pequeños productores, y ese es el caso de Guerrero, donde en su mayoría son pequeños productores que merecen recibir apoyos para sus cosechas y animales; nosotros confiamos que al estado no le vaya mal, además existen otras alternativas de apoyo para gestionar recursos fuera de los programas establecidos, por tanto como autoridad no dejaremos de lado a los productores guerrerenses”.

Comentó que el Coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP), Maclovio Avilés García, lo invitó a participar en la concentración que tendrán más de 4 mil productores guerrerenses el próximo 9 de noviembre en el Auditorio Sentimientos de la Nación, donde acudirá con gusto a escuchar las alternativas de desarrollo que proponen, a efecto de potencializar y lograr el desarrollo del campo.

Reconoció que cualquier presupuesto asignado es insuficiente para las necesidades que enfrenta Guerrero, pero con los recursos que se destinen, pueden lograr avanzar en la búsqueda de nuevas tecnologías, las cuales harán que alcance el desarrollo de sus productos.

El funcionario federal aseguró que ningún programa que tutela Sagarpa no va a desaparecer, al contrario buscarán y gestionaran apoyos adicionales para atender las necesidades que se enfrentan.

Mateo Aguirre Arizmendi confió que el presupuestal a ejercer en el 2017 no afectará considerablemente a los productores de Guerrero, pidió esperar a que se defina, para después buscar alternativas de solución que beneficie a los guerrerenses.