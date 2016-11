Ponen en marcha campaña de canje de armas y juguetes bélicos por didácticos

Chilpancingo, Gro., Nov. 8.- Con el objetivo de inhibir hechos delictivos y prevenir accidentes en el hogar por el uso de armas de fuego, la comandancia de la IX Región Militar puso en marcha en la capital del estado, el inicio de la campaña de canje de armas y juguetes bélicos por didácticos, acto encabezado por el gobernador Héctor Astudillo Flores y el comandante de la Novena Región Militar, Alejandro Saavedra Hernández.

Durante una demostración en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, el ciudadano Juan Pérez González llevó a cabo el registro de un arma de fuego, donde personal de la Secretaría de la Defensa Nacional verifica las características y datos del arma de fuego, que al pasar las pruebas se otorga el certificado de posesión para tenerla s[olo dentro de su domicilio.

Además los señores Luis Blancas Martínez, Mario Hernández González y Alonso Pacheco Hernández, llevaron a cabo el canje de tres armas de fuego por recursos económicos que varían dependiendo del calibre del arma, las cuales fueron destruidas con un disco de corte de metal, esta actividad tiene el objetivo de orientar y concientizar a la población para deshacerse de ellas de forma legal y prevenir accidentes en los hogares.

Acompañado de su esposa, Mercedes Calvo, el mandatario estatal también inauguró la Feria de Proximidad Social y Prevención del Delito en la que participan dependencias federales, estatales y municipales con el ánimo de concientizar a la población en temas que contribuyan a erradicar la violencia y fomentar la cultura de la paz y la convivencia a través de actividades y talleres.

En entrevista durante el recorrido por la Feria de Proximidad Social, Astudillo Flores señaló que recuperar la plaza cívica por donde caminó José María Morelos y Pavón hace más de 200 años para promulgar los sentimientos de la Nación representa un gran logro para los guerrerenses y agradeció a quienes hicieron posible esto.

“Como gobernador estoy verdaderamente reconocido por quienes pusieron su voluntad y su parte de quienes se manifestaron durante este tiempo, por haber contribuido para lograr este hecho que me parece muy importante, determinamos hacer un izamiento a la bandera, que se había venido haciendo durante muchos años, esta asta bandera que se colocó si bien recuerdo en el año 2010 cuando yo era presidente municipal, volvió a colocar la bandera y a izarla, entonces, me parece que es un acto muy importante en el zócalo de Chilpancingo”.

Respecto a la campaña de canje de armas y juguetes bélicos, Astudillo Flores celebró esta actividad para fomentar la cultura y la convivencia en aras de reconstruir el tejido social.

“Es un mensaje también de cultura, de que no precisamente los juguetes de armas son los mejores, yo creo que fue un acto de enorme contenido sublime especialmente para los niños”, sostuvo Astudillo Flores.

Durante el acto, el presidente municipal Marco Antonio Leyva Mena reconoció a nombre del pueblo de Chilpancingo la capacidad de diálogo del gobernador Héctor Astudillo, que sin violentar los derechos humanos de nadie, logró que la plaza cívica, tras dos años, fuera liberada para que los guerrerenses disfruten de este espacio que además es histórico.

En este evento el gobernador Héctor Astudillo estuvo acompañado por el comandante de la Octava Región Naval, Juan Guillermo Fierro Rocha, en representación del Poder Legislativo, el diputado local, Eusebio González Rodríguez y secretarios de despacho.