Paulina Rubio: Trump es el anticristo

Ciudad de México, Noviembre 8.- Luego de que Paulina Rubio subió este fin de semana un mensaje a sus redes sociales para invitar a los latinos radicados en Estados Unidos a votar por la candidata Hillary Clinton, a su llegada a México la cantante explicó sus motivos y el por qué la gente no debe votar por Donald Trump.

Llegó al país para promocionar el tercer sencillo Me quema, tema que se lanzará a nivel mundial el próximo viernes 11.

"Soy una mujer que se ha ido comprometiendo cívicamente con sus responsabilidades, apoyo a Hillary, porque dentro de lo que hay es lo mejor, y lo digo abiertamente, porque hay millones de latinos y millones de mexicanos que se sienten como yo”, comentó Rubio al hablar con los medios de comunicación.

Añadió que si levanta la voz sobre ese tema, es porque se considera una mujer que tiene la fuerza para llegarle a la gente.

“Porque sé del poder que tengo y porque puedo ayudar y por eso quiero que mi voz sirva para ser embajadora, y esto lo hago también por el momento que como madre estoy viviendo, el momento que México está viviendo y, sobre todo, el que está viviendo Estados Unidos”, enfatizó.

Confesó que lo que más desea es que sus hijos tengan un gran futuro.

“Quiero que mis hijos se sientan orgullosos de ser mexicanos y de ser estadunidenses, y que cuenten con la fuerza de saber que su voto cuenta. Ya no podemos menospreciarnos por ser mexicanos o por ser los que vivimos al lado de Estados Unidos, nosotros somos Estados Unidos”, argumentó La Chica Dorada.

Y afirmó que está segura de que Clinton va a ganar, pues Donald Trump no tiene esperanza alguna.

"¡No va a ganar Trump! Ese señor es el anticristo, siembra miedo… me da risa”, vaticinó.

La cantante ya “picada”, siguió hablando del magnate estadunidense, y dijo que una persona como él no puede estar en el poder.

“Es un ser que se ha pasado atacando a las diferentes clases sociales, a los diferentes sectores y grupos, de nadie habla bien. Atacado a los mexicanos, a los mismos estadunidenses, a los inmigrantes, sin recordar que él, su padre y su abuelo lo fueron”.

Dijo que Trump vive como si estuviera en el reality show El aprendiz, en el que participó en la televisión.

“Él tenía ‘El aprendiz’ y hacía lo mismo, no sabe escuchar a la gente, no deja hablar, no muestra nada, sólo es un gran ‘bussines man’, es sólo un show”, dijo.

Remató que por eso levantó la mano y “la voy a seguir levantando. La democracia es lo que necesita Estados Unidos”, aseveró.

Para finalizar, en broma dijo: “Si este señor llegara a ganar, que no va a suceder, vendo mi casa de Miami y me traigo a mis hijos a México. Creo que lo que se está viviendo en Estados Unidos es un mal sueño”.