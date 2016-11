Una noche llena de remates

Pemex obtuvo la victoria en duelo que se definió en tres disputados sets (25-21, 28-30 y 15-12) frente a Gokus

Iguala, Gro., Noviembre 8.- Noche llena de remates fue la que tuvieron los conjuntos de Pemex y Gokus el pasado sábado en una jornada más de la categoría de Primera Varonil del Cemec Voli Iguala “Carlos Zubillaga López”, ya que en este partido no hubo momento para desatenciones y la lluvia de remates hizo acto de presencia para ponerle sabor a una contienda que terminó por inclinarse para la causa de los “petroleros” con parciales de 25-21, 28-30 y 15-12.

Desde el silbatazo inicial el conjunto de Pemex salió a buscar el partido con una serie de remates que fueron a parar al terreno de su rival y cuando las cosas iban mejor para la escuadra “petrolera”, llegó la reacción de Gokus para emparejar el marcador que subió como la espuma, pero en el momento cumbre de este episodio fue el conjunto de Pemex el que logró sacar ventaja de 4 puntos para finiquitar este episodio con el 25-21 a su favor.

Para el segundo momento de esta batalla, Gokus no se guardó nada con tal de hacer pesar su ataque en la red, una y otra vez hizo daño hasta ponerse cerca del triunfo, pero Pemex con fiereza regresó a tiempo para emparejar el mnarcador, el cual se tuvo que definir más allá de sus límites, en esta parte fue Gokus el que logró sacar la mejor parte para mandar esto al tercer set luego de ganar 30-28.

En el último llamado a la cancha, una vez más la intensidad fue a tope, los “petroleros” luego de una serie de intervenciones lograron sacar una venta de tres puntos que ya no perderían y al cambio de cancha fue cuestión de que mantuvieran el ritmo para quedarse con la victoria de 15-12, que los dejó disfrutando la noche luego de una buena actuación.