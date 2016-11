Entrega Duarte cancha de usos múltiples en Sec. "Justo Sierra"

Cocula, Gro., Noviembre 7.- Después de más de 57 años de existir, la Secundaria “Justo Sierra” ubicada en la cabecera municipal de Cocula, tiene una cancha de usos múltiples digna.

El viernes pasado, el alcalde Carlos Alberto Duarte Bahena acompañado de la Regidora de Educación Camila Crespo Miranda, la Regidora de Ecología Gladis Marina Torres Ortiz, la Regidora de Salud Flora Estrada Vargas, EL Director de Educación, Carlos Romero, entre otras autoridades municipales, educativas y padres de familia. Hizo la formal entrega del Techado y la cancha de básquetbol, con nuevos tableros, en donde además se comprometió con la sociedad de padres de familia para apoyarlos con el material para la construcción de su cooperativa, ya que carecen de ella.

Isabel Carranza Ávila, estudiante distinguida de la institución, expresó: Estas palabras, aunque pequeñas son con respeto, agradecimiento y admiración a su persona, así como a la labor desempeñada en su honroso cargo, en particular por esta obra ya concluida que el día de hoy nos proporciona un espacio más adecuado tanto para unas clases al aire libre como para nuestras horas de esparcimiento y diversión, obra de la cual nos sentimos agradecido y congratulados, prueba de ellos es el recibimiento que le brindamos este día, le damos las más infinitas gracias por la construcción de la cancha y el techado, contribuyendo con ello para beneficio no solo para nuestra institución si no como un legado para la comunidad en general. Con la inauguración de esta obra, iniciamos una nueva etapa en la historia de este centro del saber, en que mantendremos aquellos rasgos y aspectos valiosos que le han dado personalidad propia, pero en la que seguiremos abiertos a la innovación para la mejora sin caer nunca en el conformismo, por todo lo anterior, no me queda más que decir a usted, que mis compañeros y su servidora nos sentimos motivados por su ejemplo “con hechos y no solo palabras”, que vale la pena conocer persona que se esfuerzan día a día y empeñan su palabra de honor por un país mejor, diferente, capaz de salir y sobre salir en pro de una juventud de sueños, futuras promesas de hoy y líderes de excelencia de mañana, ya que un gran edifico nunca se mantendrá en pie si descuidan los ladrillos pequeños, concluyó.

El alcalde manifestó en su mensaje que al contar con una nueva cancha es un gran beneficio que llega para los alumnos ya que se podrá tener un espacio para sus actividades diarias. “Al ver esta obra, el compromiso cumplido, me da mucho gusto y me llena de emoción, agradezco a mi equipo de trabajo que han sido parte fundamental de todo esto, siempre tuve sueños y se han convertido en realidad muchas cosas y este es uno de ellos, tal vez queden muchas obras en el camino pero vamos a trabajar para que se puedan lograr, les doy las gracias a todos ustedes por la confianza depositada en mí y aunque el alumbrado no iba dentro de la estructura de la obra, les digo que a todas las canchas las dejé con alumbrado y esta no va a ser la excepción”.

El director de la escuela, Ricardo Lagunas Alejo, por su parte agradeció y reiteró: “El sueño es de nosotros, de todos los que laboramos aquí, todos nos preguntábamos que, ¿cómo era posible que la Justo Sierra no tuviera techado si todas las escuelas ya tienen?,

Pero después de insistir en varias ocasiones, por fin usted fue el único que volteo los ojos y tuvo a bien el de hacer esta gran obra, “Nuestro agradecimiento infinito y nuestro reconocimiento para usted, doctor Duarte”.