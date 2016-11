Incumple empresa dedicada a rehabilitar el mercado Tetitlán

La empresa “Constructora Lomm” no ha terminado ninguna de las 14 obras contempladas en el proyecto de rehabilitación total del mercado municipal “Tetitlán”, pese a que debían entregar todos los trabajos desde el mes de agosto y solo se han dedicado a decir mentiras para justificar su incumplimiento, denunció el dirigente de la Unión de Comerciantes de este centro de abasto, Gerardo Jaimes Sandoval.

Reconoció la existencia de problemas con la rehabilitación del mercado municipal, porque después de siete meses de iniciados los trabajos no se ha entregado una sola obra terminada al 100 por ciento, por lo que ya se analiza solicitar una auditoría a la citada constructora para conocer el manejo de los recursos asignados, porque hasta el momento no ha actuado con transparencia y en su defecto se cambiará de empresa.

Jaimes Sandoval explicó que la misma Constructora Lomm trazó una ruta crítica para especificar la forma de trabajar, las áreas y tiempos de terminación de las 14 obras (agosto) pero no ha cumplido su propia programación, argumentando distintos problemas inválidos y se maneja con mentiras que provocaron el hartazgo de los comerciantes.

Dijo que la empresa se la pasa culpando del retraso al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a la Secretaría de Obras Públicas del estado, a quienes señala como los responsables de que a siete meses no se haya terminado una sola obra de las proyectadas.

Recordó que desde un principio los locatarios manejaron como prioridad la obra de electrificación que consiste en el cambio de transformador, porque se encuentra en un local particular donde se manejan solventes y en las cercanías existen productos flamables pero hasta la fecha no se inician los trabajos, lo que definitivamente representa un peligro latente y advirtió de una catástrofe de grandes dimensiones en caso de que no se atienda la problemática.

Gerardo Jaimes, indicó que la obra de la tolva también se consideró como una prioridad y hasta el momento lleva un 70 por ciento de avance, así como la cisterna con casi 90 por ciento de progreso, aún y cuando la empresa declara como terminado el segundo trabajo, “hubo muchas reuniones previas para hablar del proyecto, tiempos y prioridades, pero ahorita no se ha entregado ninguna obra concluida al 100 por ciento”, acotó.

Informó que los locatarios sostienes reuniones semanales con funcionarios y el comité de obras del mercado, las cuales se convierten en “verdaderas mesas de discusión” porque no hay avances visibles, pese a que la empresa insiste en decir mentiras para encubrir su mal trabajo y convencerlos de algo inexistente.

Dejo en claro que a los comerciantes ya se les terminó la flexibilidad y están cansados de las mentiras de la constructora LOMM, porque a pesar de que la empresa pidió de plazo hasta el 20 de Noviembre para cumplir solo con las obras de la tolva y área de alimentos, los locatarios no tienen confianza.

Sin embargo, el dirigente aceptó que reprogramarán los trabajos en el resto de las áreas del mercado municipal, pese a que han sufrido afectaciones económicas por la demora de la empresa.