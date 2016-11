Cumplen maestros del CREN 20 días en paro; exigen reincorporación al Fone

Al cumplir 20 días de paro de labores y toma de instalaciones, maestros del Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Iguala, reafirman su exigencia de que sean reincorporados 29 profesores al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).

Por ello, advierten a las autoridades del gobierno del estado, que mientras no haya acercamiento con los trabajadores, no liberaran el edificio escolar y por ende, los más de 500 alumnos, seguirán sin clases.

Los trabajadores docentes y administrativos del CREN, informaron que siguen asistiendo a las dependencias federales para ver los avances de su gestión de incorporar a los 29 trabajadores al Fone, pero la respuesta es negativa debido a que no hay avances por la falta de interés de las autoridades de la Secretaria de Educación Guerrero.

Mencionaron que desde el pasado 14 de octubre, mantienen un paro de labores y la toma indefinida de instalaciones, evidenciaron que la Secretaria de Educación Guerrero, no ha hecho los tramites administrativos para ingresar a los 29 trabajadores al Fone, quienes no cotizan en Fovissste, no tienen acceso a créditos de vivienda, seguros ni prestaciones de fin de año.

También exigen el pago del 2 por ciento del ahorro solidario de su retiro o afore, el cual se vea reflejado en su comprobante de pago.

Los maestros inconformes, advirtieron que mientras no haya avances en la incorporación de los 29 trabajadores al Fone, continuarán con su plan de acción entre los que contemplan el bloqueo de calles, toma de oficinas gubernamentales y continuar con el paro y toma de instalaciones de manera indefinida hasta que tengan una respuesta de parte de las autoridades.