Maribel Guardia rechaza Aventurera

La actriz y cantante Maribel Guardia rechazó el papel de Aventurera, toda vez que se someterá a una cirugía de un divertículo en sus cuerdas vocales, que le dificultan cantar.

Entrevistada luego de presentar su imagen en la portada de la revista ITMagazine, dijo sentirse orgullosa y consideró que “todas las mujeres se merecen una portada en todas sus edades, les darían muchas portadas a Jacqueline Andere, a Silvia Pinal y a Tongolele, son exponentes que pueden mostrar como los seres humanos vamos transitando por la vida”.

Afirmó que siempre le han ofrecido desnudos en revistas para caballero, pero su formación y principios no le permiten aceptar de ese tipo propuestas.

“Definitivamente no haría un desnudo, siempre hice fotos muy sensuales, admiro a las compañeras que lo han hecho, pero tengo un hijo

varón y no me gustaría que me viera desnuda”, añadió la costarricense nacionalizada mexicana.

Respecto al Día de Muertos, relató que “recordé a toda mi familia, a mi mamá, mi papá y personas que he amado como Joan (Sebastian), pero en México aprendí que el Día de Muertos es un día para festejar la alegría de la muerte”. Cuestionada si ha tramitado su testamento, Maribel Guardia destacó que aprovechando que ya es mexicana, recogerá en breve su credencial para votar con fotografía para empezar la repartición de sus bienes.

“Cuando recoja mi INE voy hacer mi testamento, ya tengo la nacionalidad mexicana, estoy orgullosa de haber nacido en Costa Rica, amo mis raíces, pero también orgullosa de ser parte de un país que me ha dado tanto como México; no quiero dejar problemas testamentarios”, señaló.

Maribel Guardia mencionó que la decisión de operarse las cuerdas vocales la tomó luego de que la también actriz Abril Campillo, quien lucha contra el cáncer, le sugirió que lo hiciera y que no jugara con su salud.