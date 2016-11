Se viene un agarrón

San Juan y Preventivos finiquitaron su serie en Juvenil "A"

Iguala, Gro., Noviembre 7.- La serie de cuartos de final del torneo de Juvenil "A" de la Liga Amateur de Iguala, definió a dos equipos que disputarán la antesala de la final, en donde Preventivos y San Juan lograron hacer efectiva esta situación tras dejar en el camino a rivales que les pelaron hasta el último momento; los “guardianes” en el juego de vuelta se encargaron de imponerse 2-0 al Campo Agrícola (6-2 global), mientras que los “rayados” ganaron con el mismo marcador a Tuxpan (6-0 global), que no logró despertar en esta eliminatoria.

SELLARON LA GOLEADA

La oncena del San Juan en esta jornada no salió a titubear con la ventaja que llevaba (4-0) sobre Tuxpan, por el contrario, salió al ataque y logró meter en problemas a una escuadra “lagunera” que se vio sorprendida por conducto de Ronaldo Román al minuto 12 de esta primera parte; con ventaja en mano los “rayados” mantuvieron el orden para seguir atacando a una escuadra que no lograba meterse al duelo pese a ponerle ganas.

Para el segundo tiempo Tuxpan salió a arriesgar con tal de descontar lo más pronto posible y pese a ponerle deseo se encontró con una defensa que alejaba el peligro; en la recta final de la contienda, Gerardo Cardozo fue el encargado de poner el 2-0 final que finiquito una eliminatoria que se tiñó de rojo y blanco.

NO HUBO SORPRESAS

El duelo de vuelta entre los conjuntos de Preventivos y Campo Agrícola volvió a ser muy ríspido, esta situación provocó que ambos conjuntos recibieran un llamado de atención por parte del silbante y antes de terminar el primer tiempo, el jugador Gerardo Antúnez puso adelante a los “guardianes”.

Para el segundo tiempo el mismo Antúnez se encargó de finiquitar esta eliminatoria con el 2-0 que anotó al 55 de tiempo corrido.