Condena Saldaña asesinatos de universitarios en Guerrero

Tras el asesinato de cuatro universitarios en el último mes, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán condenó los hechos, y sostuvo que la estrategia de seguridad en Guerrero debe de redefinirse para evitar que sigan asesinando a gente inocente.

En entrevista con Bajo Palabra, también reveló que desde un penal de la Ciudad de México, hace un mes intentaron extorsionarlo a través de una llamada telefónica en la cual le pedían que “cooperara”.

Dijo que los delincuentes siguen desde la cárcel sus actividades que realiza a través de su cuenta de Facebook.

El rector condenó los asesinatos de universitarios que en el último mes suman cuatro en diferentes regiones del estado, y exigió a las autoridades que se investiguen los hechos.

Una de las víctimas fue el estudiante de la Facultad de Enfermería de Acapulco, Ángel Mendoza Ocampo, quien tras tres días después de haber desaparecido en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres en la región de la Costa Chica, fue encontrado asesinado el jueves en un río.

Saldaña manifestó que el joven se encontraba de descanso, por el puente del Día de Muertos, y explicó hacía una vida normal, era un buen estudiante, con muchas ganas de ser médico y poder ayudar a la gente de las comunidades.

Sobre el asesinato de la estudiante también de enfermería, Adriana Ramos García, tras un ataque a la pastelería Charlotte en Acapulco, el rector dijo que habló con el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, luego del informe del gobernador Héctor Astudillo Flores.

De acuerdo con el rector, el fiscal le informó que ya tenían ubicados a los responsables y sería cuestión de días para que los presentaran.

“Yo espero que se haga justicia, todos los asesinatos son lamentables, pero este es un asunto que nos toca las fibras de nuestro corazón, por tratarse de universitarios”.

“Yo me identificó con ella (la estudiante asesinada en la pastelería), porque yo me vine muy chico a trabajar, sin la ayuda de nadie, hacia el aseo en un restaurante, y que te quieten la vida de esta manera cuando estás luchando por un sueño es algo injusto”, sostuvo.

En el caso de los dos universitarios asesinados en la colonia CNOP, el 25 de septiembre, luego de un ataca a una tienda de abarrotes, dijo que los responsables ya fueron detenidos, y es el mismo grupo de jóvenes que asesinaron a dos normalistas de Ayotzinapa, en un supuesto a salto al transporte público.

Ante la violencia en Guerrero, el rector pidió que se redoblen los esfuerzos por parte de las autoridades, y ojalá se pueda, dijo, redefinir la estrategia de seguridad, pues en los últimos 20 días han sido asesinado cuatro universitarios.

“Nos ha tocado ahora a los universitarios cuatro en los últimos 20 días. Sentimos la presión, lo que queremos es que se redoblen los esfuerzos. Nosotros en la medida de los posible coadyuvaremos, tenemos protocolos de seguridad en las escuelas”.

“Estos actos (los asesinatos) no han pasado en las escuelas, pero son a nuestros hermanos universitarios a quienes les ha tocado”.

Pidió a las autoridades que les digan en qué pueden colaborar en el tema de seguridad, para tener mejor libertad de salir, y no estar escondidos.

“Que nos digan qué podemos hacer, en qué podemos ayudar y ojalá se puede redefinir la estrategia (de seguridad) para que no sigamos perdiendo gente inocente”.

A pregunta expresa, dijo que hace aproximadamente un mes recibió una llamada de extorsión desde un penal de la Ciudad de México, donde le advirtieron que tenía que cooperar.

“La llamada fue de un penal de la Ciudad de México, pero ellos (los delincuentes) le dan seguimiento a mi Facebook, me decían: acaba de estar en tal escuela y no te quisimos hacer nada, pero tienen que cooperar para que no pase (nada)”.

El asunto, informó, lo está tratando directamente con Xavier Olea, y con la Policía Federal. Hasta el momento, dijo, no ha pasado a mayores.

En la Uagro, dijo, tienen protocolos de seguridad, y él desde hace un mes ha preferido no acudir a ningún evento, como medida de seguridad.

“Desde un mes no he aparecido en un acto, para seguir los protocolos de seguridad, pero no podemos estar pasivos, que nos digan (las autoridades) qué podemos hacer en qué podemos ayudar”.

Los intentos de extorsión y amenazas de las que ha sido objeto Javier Saldaña por integrantes de la delincuencia organizada, lo ha obligado a viajar en camioneta blindada, y ser custodiado por guarda espaldas.

Asimismo, tiene asignado a su seguridad personal una patrulla de la Policía Estatal.

Ante la violencia en las escuelas de la Uagro, también se ha contratado a policías de seguridad privada quienes vigilan los accesos.