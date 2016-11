Parlamento

Maura Amatlán es una artista plástica mexicana de basta y multidimensional obra que ha expuesto en el país y en Europa, y este sábado 12 de noviembre en punto de las 6 de la tarde, Rotary. Club Rotario Valle de Iguala, en coordinación con la revista Reevolución estarán inaugurando en el Museo a la Bandera la exposición MaurAmatlán. México-Paris; por lo que se hace extensiva la invitación a la ciudadanía en general.

El Club Rotario, con la intención de aportar al desarrollo cultural del municipio, impulsa esta exposición en coordinación con Reevolución, por lo que se ha elegido al Museo a la Bandera, uno de los sitios históricos más representativos de la ciudad, para albergar esta expo pictórica de más de 20 obras de mediano y gran formato en diversas técnicas y temáticas.

En este momento el museo ofrece la exposición “Iconografía Elena Garro”, que se inauguró el 8 de octubre como parte del programa de conmemoración por el centenario del natalicio de la escritora de la novela, “Los recuerdos del porvenir”, propuesta por Reevolución y la Secretaría de Cultura, y que finalizará este 10 de noviembre por lo que se invita también a ser visitada.

* Don Prisco Millán Toledo es un productor de mezcal artesanal, originario de Xochimilco, municipio de Tepecoacuilco. Conoció todo el proceso del destilado del agave “a lo alto de mi padre y del padre de mi esposa, ellos donde quiera trabajaban esto de la artesanía del mezcal y donde quiera andaba yo, ahora si como dice el dicho: leche; entonces me hacía curioso y andaba viendo el proceso y así fui aprendiendo, pues”. Prisco Millán es hijo de Ricarte Millán Juárez y Leonila Toledo Soto, y desde los 14 años no ha dejado de trabajar en la producción de mezcal. A los 35 años logró tener su propio taller para la fabricación del mezcal artesanal, que ya es reconocido y ampliamente degustado en la región, y en parte del estado de Guerrero. Por supuesto, esto no es fortuito; es el resultado de años del conocimiento de este proceso ancestral, y de su concienzudo cuidado; resultando en un mezcal de sabor no tan intenso, con buen perlado y mejor buqué. Mezcal Prisco.

Esa tarde de jueves 6 de octubre, visitamos el taller de don Prisco. Su yerno Gilberto Salinas atiza los hornos. Los leños arden bajo la tinaja de cobre y la de acero inoxidable. Por una llave de cobre gotea el líquido, que según los ancestros prehispánicos; bebían los mismos dioses. Me apresuro a hacer lo pertinente. Tomo la jícara de cuatecomate que recibe el elixir y lo degusto sin prisa. Un sabor excelso, primero, luego; una sensación placentera. Este es parte del extracto de un texto que estará publicado de manera íntegra en la edición 99 de Reevolución. No dejes de adquirirla en puestos de revistas de la Zona Norte y Centro del estado de Guerrero. Comentarios: luis.luna.74@hotmail.com