Metallica (Parte II)

Bienvenido nuevamente a esta sección del rock, amigo lector. Retomamos la historia de Metallica en el año 1987, cuando la banda se dispuso a realizar un disco en el que colocaron temas que los influyeron en sus inicios. El disco se llamó Garage Days Re-Revisted y su principal función fue terminar de unir a Newsted a la banda e integrarlo con el público que aún extrañaba a Cliff Burton.

...And Justice for All

Posteriormente, la banda regresó a la ciudad de Los Ángeles para internarse en los estudios One on One y comenzar a gestar otro gran éxito de la banda, el disco …And Justice fo All, que contaría nuevamente y por última vez con la producción Flemming Rasmussen.

El lanzamiento se dio el 25 de agosto de 1988 y se notó un disco lleno de crítica social y política, sobre todo abordando las injusticias y la censura.

Las primeras reseñas del disco fueron buenas, sin embargo, la banda fue atacada por las líneas casi inaudibles del bajo, algo que también incomodó a Newsted quien hizo público su sentir al percibir que su trabajo estaba prácticamente borrado en los audios finales, sin embargo, los expertos musicales que sí tuvieron gusto por el disco alaban el hecho de que Metallica es tan bueno que en realidad no necesitan un bajo, como lo expresó J. Bennett.

También destacó la precisión y agresividad que Lars logró proyectar en la batería.

Entre los temas de mayor relevancia de este álbum se encuentran One, Blackened, …And Justice for All, Harvester of Sorrow y To Live is to Die, este último fue dedicado a Cliff Burton, quien además está acreditado por el tema, ya que se tomó un poema que él escribió y las composiciones musicales también son de su autoría.

El disco recibió, en el año 2003, ocho Discos Platino por la RIAA por haber logrado vender más de 8 millones de copias.

La portada del disco fue desarrollada por Stephen Gorman, quien se inspiró en un concepto que fue desarrollado por Lars y James. El resultado fue una portada sumamente polémica con una estatua de la Dama de la Justicia ya agrietada que se encuentra atada con cuerdas y con una balanza llena de billetes.

El disco llegó a la posición número 6 de la lista Billboard, lo que representaba la mejor posición lograda hasta aquel momento.

La gira de promoción se bautizó con el nombre Damaged Justice y abarcó varios países europeos y muchísimas ciudades de los Estados Unidos y con esto se daba el primer paso firme tras la pérdida del excelente bajista Cliff Burton.

The Black Album

Tras concluir los compromisos de la gira Metallica volvió a California para comenzar a trabajar en uno de los álbumes más exitosos que han publicado. El quinto álbum de estudio de la banda sería publicado 12 de agosto de 1991 bajo el nombre Metallica, sin embargo, sería conocido mundialmente como The Black Album y vendría cargado con grandes canciones como Enter Sadman, Sad But True, The Unfurgiven, y Nothing Else Matters.

El éxito fue inmediato, pues a la primera semana de publicación, The Black Album ya había vendido más de 500 mil copias tan solo en los Estados Unidos. Según una proyección realizada por Nielsen SounsScan, hasta agosto del 2016 se habían vendido 16.4 millones de copas en el país vecino del norte, lo que promedia una venta aproximada de 1,000 copias por semana.

Esta brillante producción fue la primera que realizó Bob Rock con Metallica, famoso por la realización de excelentes trabajos para Bon Jovi y Mötley Crüe, y es evidente las mejoras realizadas en el sonido del disco, sobre todo, por fin se le hizo justicia al bajo, pues es fácilmente audible en todo el tracklist.

El diseño de la portada negra con un pequeño detalle en las esquinas en la que se ve el nombre de la banda y una serpiente se debe a que, según Hetfield, querían lograr que la atención completa de los fans se enfocara en la música por sí misma y no en el arte o simbolismo que el disco pudiera tener.

Tras lanzar el disco, Metallica se aventuró en una extensa gira que terminaría por concluir dos años después. La gira sería bautizada como Wherever I may roam y tras finalizarla se comenzó una gira en conjunto con los Guns N´ Roses. Aquella gira conjunta no fue lo que se esperaba, en especial para los fanáticos canadienses que esperaban una fecha sumamente energética con Metallica y Guns en el escenario, y que vieron desecha su ilusión, pues la actuación de Metallica se vio interrumpida por un fuego artificial que accidentalmente explotó debajo de James Hetfield y que le causó severas quemaduras, mientras que la de Guns se interrumpió por una afección del vocalista Axl Rose que no pudo cantar. Este par de incidentes hicieron que la fanaticada reunida enloqueciera y causara destrozos y dejara heridos.

En 1993, Metallica editó un material llamado Live Shit: Binge and Purge en el que se incluyeron tres disco y 2 conciertos en DVD que fueron grabados en las fechas presentadas en la Ciudad de México, Seattle y San Diego.

Load

Tras dar por terminado el proceso de vida de The Black Album, Metallica no publicó nada nuevo hasta 1996, cuando se anunció la salida del disco Load y que representaría el sexto disco de estudio para la banda. El material fue grabado en los estudios The Plant de California y nuevamente estuvo a cargo de Bob Rock.

Aquí se dio un giro drástico en cuanto a los sonidos y a la propia imagen que la banda proyectaba, causando descontento en gran parte de los seguidores, sobre todo de los originales, pues éstos los acusaban de haberse vendido a lo comercial.

La contraparte fue que la banda logro ganar una gran cantidad de seguidores que encontraron en el nuevo sonido algo más accesible para un público más general.

La portada del disco no causó tanta controversia en un principio, pues se pensaba de manera común que lo que se presentaba era una explosión de lava o fuego, sin embargo, la realidad es que el fotógrafo Andres Serrano lo que fotografió fue sangre de oveja combinada con semen entres dos láminas. La obra del fotógrafo fue realizada en 1990 y el nombre de su trabajo es Blood and Semen III.

ReLoad

De manera muy rápida se publicó en 1997 el séptico álbum de estudio que fue llamado ReLoad y que mantiene la misma línea que su antecesor. La idea original era que este disco se lanzara de manera simultánea con Load a manera de ser un disco doble pero las cosas cambiaron y se lanzaron por separado.

La portada de este álbum incluso siguió la misma línea, pues nuevamnte se recurrió a una obra de Andres Serrano, quien en esa ocasión utilizó orina y sangre y la obra original se llama Piss and Blood.

En este disco se incluyó el tema The Unfurgiven II¸que continua la historia del clásico The Unfurgiven.

Desde la finalización de esta producción, Metallica se mantuvo inactivo durante 6 años en los que no se publicó ningún material de estudio.

St. Anger

La sequía terminó cuando en junio del 2003, la banda publicó el material St. Anger, disco que tiene el sello de Elektra Records y fue el último que produjo Bob Rock para Metallica. Cabe mencionar que el propio Bob se encargó de grabar los bajos para esta producción, puesto que Jason Newsted decidió abandonar al grupo a los pocos días de haber comenzado las grabaciones.

El disco se comenzó a gestar desde 2001, pero se vio interrumpido el proceso debido a que James Hetfield comenzó un tiempo de rehabilitación por excesos de consumo de alcohol.

Además de eso, el ambiente interno no era el más favorable, por lo que la banda decidió contratar al psicólogo Phil Towle, quien les ayudó a mejorar las relaciones interpersonales.

Cuando se publicó el material, Metallica lo posicionó en el número uno de popularidad en muchos países, incluyendo por supuesto, los Estados Unidos, al grado de que el sencillo St. Anger logró llevarse el premio Grammy en el 2004 a la mejor interpretación de heavy metal.

Además, se lanzaron los sencillos Frantic, The Unnamed Feeling y Some Kind of Monster, el resto del disco lo componen otras 7 canciones.

Con la salida de Jason se comenzaron a realizar audiciones para llenar la vacante, algunos bajistas sorteados fueron Mike Inez y Twiggy Ramírez, pero el elegido fue Robert Trujillo, un chico nacido en Santa Mónica, California y con ascendencia mexicana.

La audición les llenó el ojo a los miembros de Metallica, quienes se impresionaron por la facilidad para tocar el instrumento y el buen ritmo con el que logró seguir a la banda. En un principio, Robert no pensó que sería seleccionado, pero pronto llegaría a sus manos una oferta por un millón de dólares para que se uniera a la agrupación y se concentrara exclusivamente en el proyecto de Metallica.

Death Magnetic

Ya con su nuevo bajista, Metallica comenzó a grabar un nuevo material el 14 de marzo del 2007, estrenando además a su nuevo productor, Rick Rubin.

Para esa ocasión, Metallica involucró a todos sus miembros en la escritura y composición de cada una de las canciones que integran el álbum.

Hasta este disco es cuand ose finaliza la historia de The Unfurgiven, pues la pista número 7 del Death Magnetic es la parte tres de ese tema que nació en 1991 en el Black Album. Además de ese tema destacaron otros como The Day That Never Comes, que es el segundo tema más largo del disco después de Suicide & Redemption.

Durante ese tiempo, la banda participó en la creación del Maiden Heaven, un álbum homenaje a Iron Maiden.

La gira de promoción fue sumamente esperada, pues se anunció que además de la gran energía que siempre muestra la banda en sus presentaciones, Metallica llevaría a cada país en el que se presentaran un show único, lleno de pirotecnia, luces e imágenes en mega pantallas que harían que los fans vivieran una experiencia única. La espera valió la pena y aquella gira se convirtió en una de las más exitosas de la banda, incluso se abrieron nuevas fechas, pues la gira original se agotó rápidamente.

Hardwired... to Self-Destruct

Recientemente, Metallica anunció que está próximo a estrenar su décimo álbum de estudio al que decidió llamar Hardwired…to Self-Destruction y saldrá bajo el sello discográfico que pertenece a ellos mismos y que lleva por nombre Blackened Recordings. El productor es Greg Fidelman y hasta ahora se han publicado 3 sencillos, los cuales son Hardwire, Moth into Flame y Atlas, Rise!

La salida oficial se anunció para el próximo 18 de noviembre y será un disco doble con un total de 12 canciones y una versión deluxe, según lo publicado en el sitio web www.metallica.com

Por otro lado, ya se comenzaron a cerrar varias fechas entre las que se encuentra el concierto que estarán ofreciendo en marzo del 2017 en la Ciudad de México en el Foro Sol.

Así pues, la leyenda de Metallica se muestra más viva que nunca y con mucho rock aún por mostrar y que los mexicanos estaremos prontos a presenciar.

