Quiere Maribel la Copa Morelos para Garabatos

Iguala, Guerrero, Noviembre 5.- La participación de Garabatos en Copa Morelos Femenil sigue siendo positiva luego de consumar dos victorias, para esta primera edición Maribel Domínguez exseleccionada mexicana y del Barcelona de España, llegó para este torneo a reforzar el ataque y ayudar a la escuadra igualteca a buscar el tan ansiado título que las deje en la cúspide.

Al término del cotejo en donde las locales derrotaron a San Lorenzo Tepoztlan, con la sencillez que le caracteriza habló con Diario 21 sobre este nuevo proyecto en donde destaca la integración de la mujer y el espectáculo que sigue generando partido a partido.

“La Copa Morelos femenil es un torneo que va a despuntar bastante y como tal está teniendo un buen auge, es importante que en toda la república tengan este tipo de eventos donde los equipos quieren estar reforzados y llevarse el campeonato, desde luego también brinda espectáculo al público que acude a observar los partidos”.

Sobre su desempeño con Garabatos comentó que se siente cómoda y se declara lista para seguir aportando al club en su camino dentro del certamen copero.

“El equipo se mostró bien al principio la que estaba titubeante fui yo, por el calor, pero es adaptación cuando llegas a un equipo nuevo, me sentí muy cómoda porque me hicieron sentir del equipo poco a poco espero seguir aportando a este equipo que cumpla sus objetivos en la copa Morelos”.

Tras ganar sus dos partidos y la calificación en mano, Domínguez abundó que anhelan el campeonato pero aclaró que el camino no será fácil ya que los equipos seguirán reforzándose para seguir con vida y acceder a la siguiente fase, “Pensamos en el campeonato y no será fácil ya que algunos otros equipos también se reforzaron, aquí lo importante es seguir como vamos para llegar lejos, la misión no será fácil buscaremos seguir caminando tras buenas actuaciones”.

Previo a terminar habló sobre las nuevas generaciones que siguen nutriendo a las selecciones nacionales de México, “Las categorías infantiles y juveniles son la base, es el material humano para despuntar más y más, eso es lo importante para que vayamos despuntando. Hoy en día hay más chicas jugando al futbol en femenil, en este tiempo actual hay oportunidades de irse becadas y creo que hoy en día si hay posibilidades de destacar aunque sea fuera del país”.