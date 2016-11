LauraNavidad” salió a la venta hoy a nivel mundial bajo el selloWarner Music Latin.

Con su nuevo álbum “Laura Navidad”, Laura Pausini no sólo cumple el sueño de grabar los grandes clásicos de las fiestas decembrinas, sino también de hacer un disco de swing con el productor de Frank Sinatra, Patrick Williams.

“Eran tantísimos años que quería hacer un disco de Navidad, que preguntaba a mi compañía de sacar uno de esos, pero con suerte me dijeron que no hasta ahora, porque nunca me vino la idea de poder hacerlo en un estilo swing hasta algunos años atrás”, dijo Pausini el jueves en una entrevista telefónica desde Miami.

“Me dieron ganas de hacer un disco totalmente de swing. No estaba pensando en el disco de Navidad, pero después he dicho, ¿por qué no?

Y pues lo propuse este año y me dijeron de inmediato que sí”, añadió la cantautora italiana.

“Laura Navidad” salió a la venta el viernes a nivel mundial bajo el sello Warner Music Latin. El álbum, coproducido por Williams y Pausini con arreglos y dirección de Williams, contiene 12 canciones emblemáticas de Navidad, en inglés o español, entre las que se incluyen “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, “Va a nevar”, “Jingle Bell Rock”, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “Jingle Bells”, “Blanca Navidad”, “Feliz Navidad” y “Noche de paz”.

La selección de canciones no resultó ningún problema para la artista: “Son todas las que yo canto o escucho durante las Navidades”, dijo.

“Tengo el disco de Navidad de Frank Sinatra, ... de Michael Bublé, así que fue muy fácil para mí. He elegido realmente mis favoritas”.

Señaló que en Italia se escuchan muchas canciones de Navidad en inglés y que “hay pocas en italiano”.

En la edición del álbum que sale en Europa incluyó “Astro del ciel”, la versión de “Noche de paz” en su lengua materna, mientras que para América cantó el villancico en español por ser su predilecto en este idioma.

El primer sencillo, “Santa Claus llegó a la ciudad”, también se estrenó el viernes, con un video grabado en el Teatro comunale Ebe Stignani en Imola, Italia, bajo la dirección de Gaetano Morbioli, responsable de muchos de sus videoclips. “He querido grabarlo en Italia el videoclip en un teatro de mi pueblo. Pausini planea volver a Italia para las Navidades, donde planea pasarlo “de una manera muy simple, con mi familia