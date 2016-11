Sustituirá CAPAMI tramo de líneas de conducción de agua

Iguala, Gro. Noviembre 5.- El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), Ulises Pérez Calvo, informó que a más tardar la próxima semana estarán arrancando los trabajos de la sustitución de las líneas de conducción de agua hasta la Estrella de Oro para evitar rupturas constantes y se resuelva el problema de desabasto del preciado líquido.

En entrevista, Pérez Calvo dijo que la tubería que surte a la población de Iguala, de manera constante registra rupturas y para ir subsanando el problema, se han programado los trabajos de sustitución de la tubería que será colocada con el piso y la cama especial para que ésta quede bien instalada.

Aseguró que esta obra se estará realizando como parte de los trabajos de la tercera etapa del proyecto del Acuaférico, que busca abastecer de agua a la ciudadanía igualteca. “Estos trabajos van a subsanar de una vez por todas las constantes fugas que se registran de Funerales Gutiérrez a la Estrella de Oro”.

Dijo que estos trabajos no van a ser causantes de la suspensión del vital líquido, porque los responsables de la sustitución de la tubería, tienen ya los trazos para no afectar el servicio, porque la reconexión será sólo de 3 días.

“Estamos hablando de 500 metros lineales de tubería, que comprende de Funerales a la Estrella de Oro, y eso va a significar que se acabaron las rupturas porque se tendrá instalación adecuada, porque se tienen trazos normales para no tener complicaciones en las reconexiones”, concluyó.