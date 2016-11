"Recortes" para obra pública generarán más inseguridad

La reducción de recursos provocará una crisis en el estado, porque no habrá activación económica y se caerá el empleo, dijo el presidente de Comisión de Presupuesto del Congreso, local, Eusebio González

Chilpancingo, Gro., Noviembre 4.- Con un escenario adverso por los recortes presupuestales que se anuncian en el Gobierno de la República, este 3 de noviembre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Guerrero se declaró en sesión permanente, para analizar el Presupuesto Estatal de Egresos 2017, el cual esperan tener listo un dictamen para el próximo 13 de diciembre.

El diputado Eusebio González Rodríguez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, señaló que la proyección de 50 mil millones de pesos es solamente la propuesta que hace el Jefe del Ejecutivo local, pero admitió que puede tener una tendencia hacia la baja.

Dijo que la propuesta del Ejecutivo para el 2017 presenta una considerable disminución en infraestructura productiva, donde los ayuntamientos entrarán en una fuerte crisis financiera, debido a la poca capacidad que tendrán para realizar obras, aunque su gasto operativo anual no tendría repercusiones, precisó.

Pero advirtió un panorama sumamente complicado para la entidad, pues al no haber obra pública no se genera inversión para las empresas locales, no hay fuentes de empleo y el circulante escasea, lo que de manera inevitable repercutirá en mayores niveles de inseguridad.

Explicó que todas las dependencias estatales sufren ajustes presupuestales, pero sobresalen las secretarías de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Fomento y Desarrollo Económico.

Pero además, el Fondo Regional del 2017 también registra una drástica disminución financiera que tendrá como consecuencia menos capacidad para infraestructura carretera e hidráulica en materia de agua potable, drenaje y saneamiento.

El legislador priista comentó que ya los 46 diputados locales cuentan con una copia del documento que presentó el titular de Finanzas, por lo que están en condiciones de hacer sus valoraciones y el Congreso ya solicitó los anexos que complementa la información aportada de primera instancia, los que principalmente están relacionados con el rubro de obras de infraestructura social.

La información de los anexos se espera que llegue al Congreso a partir del 22 de noviembre.

Comentó también, que ya giró un oficio al gobierno estatal para que autorice al secretario Apreza Patrón sostener una reunión de trabajo, para efecto de que aporte más detalles sobre las partidas que se asignan a las dependencias estatales, órganos autónomos y organismos públicos descentralizados.

Asimismo, dio a conocer que el Presupuesto de Eegresos prevé aumentos en seguridad pública y para el Tribunal Superior de Justicia, orientado al fortalecimiento del nuevo Sistema Penal Acusatorio que entró en vigor en junio de este año.

González Rodríguez sostuvo que por todo ese escenario, es indispensable reunirse con las autoridades estatales para precisar qué programas serán los más afectados y en ese contexto agregó que también solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso que se les incluya en las gestiones que realizarán ante el gobierno federal y en el Congreso de la Unión, pues el 15 de noviembre vence el término para la aprobación del presupuesto federal.

Se espere que el 13 de diciembre la Comisión de Presupuesto ya tenga un proyecto de dictamen, el cual se presentará ante el Pleno para que quede de primera lectura el 14, de tal suerte que el 15 esté aprobado en los términos que establece la ley.