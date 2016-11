Presentan en el Senado el Corrupcionario Mexicano

Alejandro Legorreta y Diego Luna presentaron el “Corrupcionario Mexicano”, libro editado por la asociación Opciona, el cual aborda desvíos, moches, acarreo y enriquecimiento.

En el Senado, Diego Luna resaltó que el libro es una forma de comunicarse con una clase política que es sorda y que es una iniciativa que servirá para que sociedad y políticos hablen el mismo idioma.

A su vez, el autor de la obra, Alejandro Legorreta, expresó que ésta es una acción para combatir las conductas corruptas desde abajo hacia arriba.

“Yo al igual que ustedes y millones de mexicanos me siento enojado y frustrado, y me niego a vivir en un país así”, señaló.

Luna hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer presión sobre la clase política para frenar la corrupción, pero poniendo el ejemplo.

“Esto lo digo porque no es lo mismo la corrupción y por eso se divide en tres, en éste libro no es lo mismo la corrupción de un gobernador que saque a un estado completo, que la corrupción de las clases pobres, que tienen que pagar para recibir un medicamento y poder dárselo a su familia, no es lo mismo la corrupción de un policía que gana 8 mil, 9 mil pesos al mes, que la corrupción de un legislador, que son los mejores pagados de América Latina”, acusó

De acuerdo al protagonista de “Y tu mamá también”, todos somos parte en mayor o menor medida de la corrupción que se vive en nuestro país, y por tanto todos debemos de poner de nuestra parte para acabar con ella.