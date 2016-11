Avanza a octavos de final

Garabatos Iguala con Maribel Domínguez como refuerzo, goleó 5 por 1 a San Lorenzo Tepoztlán en la Copa Morelos Femenil

Iguala, Gro., Noviembre 4.- Garabatos cumplió con su primera meta establecida en la Copa Morelos Femenil, ayer en juego por la tarde en la cancha 2 de la UDI derrotó 5-1 al San Lorenzo Tepoztlán para llegar a 6 unidades que le dan el liderato del Grupo 5 y de paso la clasificación a la ronda de octavos de final; en su último compromiso del sector se medirá a la Selección Tezoyuca para finiquitar quién se queda con la el primer sitio.

En el inicio de la contienda el conjunto de Garabatos que presentó a la ex seleccionada nacional, Maribel Domínguez recibió un “balde de agua fría” al minuto 2 luego de que Cristina Núñez con un tiro desde afuera del área logró sorprender a la portera local, quien midió mal el bote y solo observó cómo la redonda se iba al fondo de su meta.

Esta anotación no hizo efecto negativo en Garabatos, por el contrario, sacó el carácter para gestar llegada de gol que finalmente hizo efecto hasta el minuto 16 en los botines de Maribel Domínguez, quien tras recibir un pase dentro del área cacheteó la pelota para decretar el 1-1 parcial; el 2-1 no tardó en llegar a la contienda gracias a que Milka Quezada llegó para empujar la pelota al minuto 19 tras recibir una diagonal de Domínguez.

En la recta final del primer tiempo (minuto 31) Vepsiana Moreno se encargó de hacer el 3-1 que dejaba noqueada a la escuadra de Tepoztlán.

En el segundo tiempo Garabatos selló su segunda victoria con las anotaciones de Quezada, quien al minuto 54 decretó el 4-1, la puntilla a este contienda fue puesta por Mariana Miranda con una bonita definición que significó el 5-1 que se escribió al 60 de tiempo corrido; en el resto del partido ya no hubo más movimiento, consumándose así el pase de la escuadra igualteca que peleará hasta sus últimas instancias para llegar a la cúspide del Grupo 5.