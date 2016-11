Patrulla de Papel

Ya pasado el intento de Héctor Astudillo de lavarle la cara al estado creo necesario citar datos nacidos en esta dulce semana que hoy muere.

Primer dato.- La estupidez dicha por el alcalde de Acapulco -”Hemos instalado una Base de Operaciones Mixta en las proximidades del Mercado (colonia Progreso) así, comerciantes y habitantes podrán dejar de pagar piso”- ¿Por qué es que calificó de “estúpido” lo declarado por Evodio? pues porque un día después los pandilleros afectados secuestran y asesinan a dos militares que caminaban vestidos de civil por esa zona. ... Hoy en Guerrero todas las acciones para recuperar la gobernabilidad deben tratarse con un dedo sobre los labios.

Otro mortal tema es la ya declarada guerra entre grupos armados que pelean a balazos la zona del OCOTITO, (tierras localizadas entre Chilpancingo y Acapulco) y aunque se ponen motes tales como UPOEG y FUSDEG la verdad es que -intereses extraños rebasan ya las buenas intenciones y la lucha original de la Policía Comunitaria-, ahora la pelea es por el control de la zona ¡a costa de lo que sea!.

Por cierto, no sobra recordar que el concepto ese de Policía Comunitaria (Guerrero) nace en 1995 con el nombre de Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y eso sucede en la región de Tlapa (Montaña de Guerrero) siendo el párroco Mario Campos quien encabezó ese esfuerzo.

Una más. La apurada lucha de ciertos “columnistas” y decidores de radio por “hablar bien de Astudillo” lejos de ayudar a Homobono lo hunden, esas plumas acuden a las viejas formas de alabanza y loa, pareciere que no saben que hoy las redes sociales hacen las veces de -verdaderas críticas del quehacer del político-.

Ha, dato harto interesante y que da esperanza, desde las calles de Masarik en Polanco, el secretario de Turismo (Enrique de la Madrid Cordero) anuncia que el Tianguis Turístico regresa a Acapulco, ahí también se dijo algo alentador. ¡No sólo se promoverá la Zona Diamante!, espacios como el Centro de Convenciones, Caleta y Fuerte de San Diego se vestirán para mostrar el esfuerzo de TODO Acapulco!, ¿será que el gobierno federal ya se desmarca del proyecto aquel de -dar todo el apoyo para la balcanización de Acapulco?-.

Dato final.- Doy las últimas letras de este apunte al siempre concluyente San Agustín, “¡la muerte no es nada!..yo sólo me he ido a la habitación de a lado-yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo. -Llámame con el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho, no lo hagas con tono diferente, de manera solemne y triste. ¡Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos!..........

¡Vámonos pues a recorrer noviembre! Pareciere entonces que Homobono salió ya del tema de su 1er año, aunque la violencia en Guerrero sigue tanto en las zonas pavimentadas como en los espacios rurales; a tiro de piedra vemos que el tema del “Tianguis Turístico” le salvará el semestre, y si sumamos que hoteleros como Saba, Romano y Azcárraga le piensan dar un “espaldarazo” la cosa para el “hombre bueno” se podría componer (Homobono significa -hombre bueno- y eso es lo que se dice de Astudillo...” podrá ser un clásico político del PRI, pero parece un hombre bueno”.

Aunque claro, en el corto plazo los escenarios pueden cambiar, no es secreto que Homobono se ha convertido al “Osorio/Chong’nismo” y si el proyecto de aquel cae, pues la teoría del dominó tira todo.

Podemos entonces leer dos futuros (sic) Hillary gana y con eso la muerte del Peñismo se acelera y el otro, Trump llega a la Presidencia de la mitad del mundo y entonces, fantasmagóricos empresarios hincarán colmillos en Minas, bienes inmuebles y universo turístico, ...acá en México dice la oligarquía que glup.

Último patrullaje.- luego de las acciones criminales cometidas contra SOLDADOS MEXICANOS regresa el tema de -¿cuál es el Marco Jurídico de la Seguridad Nacional?”, obvio que a los malos políticos eso les tiene preocupados, es decir, y pregunto ¿saldrá a la luz el hecho de que hoy en este país el aparato de Seguridad Nacional cuida el quehacer ESTATO/CÉNTRICO de esos que hoy intentan tergiversar el alma de las instituciones?, en pocas palabras -si no se da un sólido Marco Jurídico a la actuación de las Fuerzas Armadas en los asuntos de SEGURIDAD PÚBLICA este país se va al carajo...¿no sé si me explique?.

Balazo al aire.- el Hombre Bueno llamado Héctor Astudillo.

Greguería. -¡¿Qué pasaría si algún día se abrazaran el amor y la muerte?¡-

-¿se moriría el amor? O se enamorarÍa la muerte-

-Tal vez la muerte moriría enamorada y el amor amaría hasta la muerte-

Oximorón.- sonreí muy serio.

.- haiku.- tu sonrisa,

primavera de día

y nocturno abrazo.