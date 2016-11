Pedirán que Chilapa sea declarada zona de emergencia humanitaria

Chilpancingo, Gro., Noviembre 3.- Esta semana, integrantes del colectivo Siempre Vivos viajarán a la Ciudad de México, en el Senado de la República solicitarán que Chilapa sea declarada como una zona de emergencia humanitaria, por la cantidad de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas que ahí se registran.

José Díaz Navarro, vocero del colectivo de referencia, lamentó que pese al trabajo realizado la semana pasada, la búsqueda implementada por personal del Ejército Mexicano, la Policía del Estado y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum) no haya dado los resultados que se esperaban, en el interés de encontrar a una familia de seis personas que no son localizadas desde la mañana del 18 de octubre.

Esa familia salió de Ixcatla, en el municipio de Zitlala hacia Tlacozotitlán, perteneciente a Copalillo y no se volvió a tener información de ellos.

La mañana del lunes, a pocos metros del palacio municipal de Chilapa, dos comerciantes; Mauro Villanueva "N" y Andrés Bautista "N", de 28 y 42 años de edad, estaban en su negocio cuando un grupo de hombres armados llegó a bordo de una camioneta, tras someterlos se los llevó sin que hasta el momento se tenga información respecto a su paradero.

Díaz Navarro refiere que hay en Chilapa una situación muy delicada que no se ha atendido de la manera adecuada, por esa razón es que la jornada del jueves buscarán el contacto con integrantes del Senado de la República, para pedir que se presente un punto de acuerdo, en el que se haga una declaratoria del referido municipio como una zona de emergencia humanitaria.

Lo anterior, porque de 2013 a la fecha, en esa parte de la región Centro de la entidad se han registrado por lo menos 110 desapariciones forzosas, lo que debe preocupar a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

El momento más crítico para el municipio, de acuerdo con Díaz Navarro se vivió durante los días 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2015, cuando al menos 300 civiles armados tomaron bajo su control la cabecera municipal de Chilapa, dejando como saldo la desaparición de por lo menos 30 personas, de las que hasta el momento no se tiene información.