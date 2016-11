Nueva Alianza, campeón

Los "aliancistas" se coronaron dramáticamente en serie de tiros penales

Iguala, Gro., Noviembre 3.- Nueva Alianza consiguió su tercer título en el futbol igualteco al vencer en penales al poderoso Telmex que no supo definir la serie y cargó con el descalabro de la categoría Master.

La gran final se cargó de emociones y durante el tiempo reglamentario el trato del esférico fue especial por ambos equipos, en donde el cuadro “aliancista” tuvo para llevarse el triunfo pero no pudo concretar una pena máxima y todo quedó firmado en empate a un gol, extendiéndose a tiempos extra y todo se definió en penales.

Nueva Alianza empezó a tocar el balón ante unos “telefonistas” que a base de fuerza fueron ganando terreno, pero la sorpresa fue que al minuto 28 el zaguero Juan Chacón logró mecer las redes de Telmex y con esto se fueron al descanso de la primera parte.

En el segundo lapso los “telefonistas” ajustaron su sistema de parado de juego, ganando el ombligo de la cancha, en donde la pareja Cotino y Sanmartín obligó a Godínez empezar a tocar balones por los costados haciendo el juego más emocionante con llegadas por las bandas.

El gol del empate cayó hasta el minuto 58 cuando los “aliancistas” pecaron al cometer una falta fuera del área, para que Roberto “Zurdo” Estrada no perdonara con un tiro libre que terminó en las redes enemigas.

En los tiempos extra ambos equipos tuvieron contadas llegadas pero el tanto de la diferencia no llegó y todo se tuvo que ir a la tanda de penales, en donde los dos equipos fallaron en varias ocasiones, pero al final el arquero “aliancista” detuvo el último disparo en muerte súbita para que Nueva Alianza se consagrara como el rey de la categoría.

La directiva de la Liga Amateur de Iguala e invitados se encargaron de premiar al goleador del torneo, Mario Luna del equipo Nueva Alianza, al subcampeón Telmex y al campeón Nueva Alianza.