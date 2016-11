Gobierno estatal subsidiaría antidoping a transportistas

Unos mil 400 transportistas de la zona Centro de la entidad están a la espera de que el gobierno estatal autorice respaldar el pago de exámenes antidoping, para que puedan tener un tarjetón de identidad que brinde “confianza” a los usuarios del transporte público, de que los choferes son aptos para este servicio.

Lo anterior lo dio a conocer el director de Transportes del estado, Miguel Ángel Piña Garibay, quien explicó que la propuesta de los tarjetones de identificación es del Consejo del Autotransporte.

Añadió que los integrantes de esa agrupación ya hicieron sus exámenes de la Policía Federal, de la SCT y de Tránsito estatal, y que la mayoría sacó su carta de no antecedentes penales.

Refirió que están solicitando al gobierno del estado ayuda económica para pagar su examen antidoping “que trae cinco diferentes reactivos para tener más confiabilidad” ante los usuarios.

Añadió que cuando pasen esos exámenes antidoping, Transportes del estado “va a emitir un tarjetón de identificación del chofer y es para darle más confianza a la ciudadanía, y también que el chofer se sienta más tranquilo, porque con eso se envía un mensaje a la ciudadanía de que es un chofer que no anda metido en cosas ilícitas”.

Señaló que se trata de una certificación de quienes prestan ese servicio y dijo que alrededor de mil 400 choferes de la zona Centro están a la espera de que el gobierno del estado avale el apoyo para sus exámenes antidoping en Chilpancingo, Tierra Colorada, El Ocotito y Zumpango.

El funcionario indicó que “sólo esperan el apoyo del gobierno del estado para pagar su examen, que tiene un costo de 350 pesos”.

Dijo que es una decisión del gobernador Héctor Astudillo Flores autorizar ese apoyo para los exámenes antidoping. “Estamos a la espera de que lo autorice, al igual que se hizo con los operadores del Acabús, que también fue subsidiado por el gobierno, y que se aplique también para los choferes de la zona Centro. Será un parteaguas, porque seguiremos en otros municipios como Iguala”.

Adelantó que a aquellos choferes que no pasen el examen antidoping, obviamente no se les permitirá que brinden el servicio a la ciudadanía, pero “espero que no sea así”.

Por otro lado, informó que ya concluyó el estudio socioeconómico que acordaron con transportistas de la capital para determinar si hay o no incremento a la tarifa del transporte, “pero no vamos a dar a conocer los ,resultados porque queremos primero platicarlo con los transportistas”.

Aceptó que además de la capital, se hicieron estudios en otros municipios de la entidad, y dijo que si hay autorizaciones al aumento del pasaje, se hará oficial a través de comunicados que se pegarán en las unidades que prestan ese servicio. “En algunos municipios se harán las autorizaciones para que el transporte público las porte (las autorizaciones) en sus unidades. Pero el aumento en Chilpancingo no es correcto, no está autorizado”, advirtió.