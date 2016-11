Militares “levantados” en Acapulco, fueron ejecutados

Acapulco, Gro., Noviembre 1.- La mañana de este lunes autoridades ministeriales confirmaron que los cuerpos de dos hombres sin vida hallados envueltos en sábanas a un costado de la clínica del IMSS de Acapulco, la noche del domingo, corresponden a los militares que fueron “levantados” en el Mercado Central desde el sábado.

Los dos militares levantados y asesinados en el puerto de Acapulco formaban parte de una brigada de paracaidistas del Ejército mexicano, informó el vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, luego de que aclarara que no estaban en ningún operativo especial contra la delincuencia organizada.

Ambos cuerpos fueron localizados al filo de la medianoche sobre la avenida Diego Hurtado de Mendoza, entre las albercas del IMSS y la vía rápida, torturados y envueltos en cobijas.

Los militares fueron asesinados a base de golpes. De último momento se obtuvo información de que la causa de muerte fue por traumatismo cráneoencefálico.

Este lunes en un comunicado el vocero informó que los dos militares vestían de civil ese sábado que se los llevaron, porque venían de un curso en la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, y que no estaban en ningún operativo.

En una entrevista posteriormente, el vocero dijo que por la naturaleza de sus funciones los dos elementos no tenían ningún vínculo con un dispositivo de seguridad, sobre todo con el operativo federal que se emplea en Acapulco.

Pero, “lo lamentable del hecho es que se tratan de elementos de Ejército mexicano. Esto es un desafío al Estado mexicano”.

“Por la naturaleza de su responsabilidad no tenían labor vinculada con las bases de operaciones mixtas. Si estaban vinculadas a una brigada de paracaidistas obviamente no estaban vinculados al tema de inseguridad”, insistió Álvarez Heredia.

COMUNICADO DE PRENSA

El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, informó que los dos cuerpos encontrados el día de ayer por la noche tenían personalidad militar y se encontraban en su tiempo libre y vestidos de civil luego de asistir a un curso en la Base Aérea Militar número 7, ubicada en el poblado de Pie de la Cuesta.

Tras lamentar y condenar los hechos, aclara que dichos elementos no formaban parte de algún dispositivo de seguridad para Acapulco y no se encontraban realizando actividades de coadyuvancia con las autoridades.

Desde que se conoció la desaparición, informó el portavoz del Grupo de Coordinación Guerrero que la Novena Región Militar realizó acciones de búsqueda y localización, además de verificar que se trataba de elementos de la institución castrense.

Expuso que autoridades de la Novena Región Militar informaron que dichos elementos están destacamentados en otra entidad federativa y que la Fiscalía General del Estado investiga el caso para deslindar las responsabilidades respectivas.

Finalmente a nombre del gobierno del estado y del Grupo de Coordinación Guerrero, expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos.