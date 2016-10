Inauguran Esteban y Herón diversas obras en Iguala

Iguala, Guerrero, Octubre 31.- El presidente municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda y el senador de la República, Esteban Albarrán Mendoza, acompañados de síndicos, regidores y funcionarios municipales, durante este fin de semana inauguraron 5 obras con una inversión total de alrededor de 6 millones de pesos.

Las obras fueron acordadas durante el primer año de gobierno de Esteban Albarrán Mendoza como primer edil de Iguala, que institucionalmente le corresponde al ahora alcalde Herón Delgado Castañeda inaugurar.

Primeramente, el viernes inauguraron la introducción del ramal eléctrico en diversas calles de la colonia Grupo Colosio (Fermín Rabadán) y un gimnasio al aire libre en la Unidad Deportiva “Urbano Delgado Castañeda”.

En la colonia Fermín Rabadán, en presencia del delegado de dicho asentamiento, Marco Antonio Bustamante Nájera, Herón Delgado afirmó que no se colgará medallas que no le tocan y se comprometió a “mejorar” en la medida de lo posible lo que hizo Albarrán Mendoza, en quien reconoce a un hombre que cumple sus compromisos.

Por su parte, el senador de la República, Esteban Albarrán Mendoza, celebró que ahora sea Herón Delgado el presidente municipal de Iguala, porque fue diputado local, ha sido en 4 ocasiones subsecretario de Salud y secretario de Salud en el estado.

“Y en los temas de salud, eres un profesional, una persona muy capaz y por eso varios gobernadores te han dado la confianza para estar en esos cargos dentro de la Secretaría de Salud, te felicito Herón y yo sé que harás un gran y digno papel como presidente municipal”, señaló Albarrán Mendoza.

Por su parte, el alcalde Delgado Castañeda dijo que “vamos a estar a la altura de las circunstancias. No es casualidad que esté yo como presidente municipal, he estado al servicio de Iguala durante 34 años y eso me da la autoridad moral para presentarme ante ustedes. Vamos a trabajar intensamente por el bien de los igualtecos”, indicó.

El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ignacio Pérez Niño explicó que la obra consta de 73 postes, 58 postes de 12 metros, 15 postes de 7 metros, tendido intencionado de 5 mil metros lineales de cable, 15 transformadores, 56 lámparas ahorradoras de 70 wats, con una inversión de 3 millones de pesos aproximadamente, lo que la convierte en una de las obras más grandes que aprobó el Cabildo, pues beneficia a unos 2 mil habitantes.

Además se están haciendo levantamientos topográficos y delimitaciones de cada lote para regularizar y escriturar alrededor de 2 mil 500 lotes, en la colonia Fermín Rabadán, además de que en el sector educativo se inició un techado para la primaria de la colonia que estará concluida en poco más de 3 semanas.

Antes de presentarse a la colonia Fermín Rabadán, Delgado Castañeda y Albarrán Mendoza inauguraron la construcción de un gimnasio al aire libre en la Unidad Deportiva “Urbano Delgado Castañeda”, donde el presidente municipal, expresó todo el respaldo del ayuntamiento para que se realicen en este lugar todas las mejoras que sean necesarias, ya que le une un compromiso moral por llevar el nombre de su hermano.

Emocionado por estar en estas canchas, Herón Delgado recordó la lucha de su hermano, Urbano Delgado Castañeda porque la liga municipal de futbol, conservara estos espacios que estaban destinados a convertirse en un centro comercial, a lo que se opusieron los jugadores de todos los equipos de futbol.

Dijo que en estos dos años se hará lo que no se ha hecho por esta unidad deportiva, porque es una prioridad, “porque somos igualtecos, porque amamos el futbol, porque que en Iguala debe permanecer como el deporte más importante.

Por su parte, el senador de la República, Albarrán Mendoza quien llamó “mi hermano” al alcalde Herón porque han dado muchas batallas políticas, electorales juntos, dijo que trabajarán de la mano para seguir bajando los recursos y los proyectos que tanto necesita Iguala.

Dijo que a dos semanas y media de estar en el senado de la Republica y de haber participado dos veces en tribuna, se siente muy contento y congratulado, porque tienen como amigo cercano al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y al presidente del país en la toma de decisiones.

El senador dijo que Iguala tiene un buen presidente municipal en Herón Delgado, tiene Cabildo, tiene funcionarios, pero también tiene un senador aliado y amigo que va a estar muy al pendiente de las tareas que ya están encaminadas, que traerá más recursos para Iguala que tanto le hacen falta.

Señaló que Delgado Castañeda es un hombre que conoce de política, de administración, es institucional y le dará seguimiento a los proyectos que ya estaban encaminados.

Acompañados de ediles y funcionarios Delgado Castañeda y Albarrán Mendoza cortaron el listón inaugural del gimnasio, el cual consta de 10 aparatos para ejercicio físico de uso rudo, mismo que beneficia a 300 personas y en el que se invirtieron 176 mil 314 pesos.

Crisóforo Tinoco Bahena, presidente de la liga de Futbol Amateur de Iguala, agradeció el gesto del presidente municipal, Herón Delgado Castañeda y al senador de la República, Esteban Albarrán Mendoza, la disposición y el gesto que han tenido de apoyar al deporte, al futbol de Iguala con la construcción de este gimnasio para mejorar el entrenamiento físico.

El síndico procurador, Julio César Catalán Rendón, gestor de la obra, señaló que Delgado Castañeda en su carácter de diputado, colocó el alumbrado en el campo número 2 de la Unidad Deportiva, mientras que Albarrán Mendoza en su periodo de presidente municipal, autorizó la construcción del gimnasio, y reconoció que “son dos personas muy comprometidas con el deporte y los hechos los respaldan”.

Por otra parte, este sábado continuaron con la inauguración de obras que fueron acordadas durante el primer año de gobierno de Esteban Albarrán Mendoza y que institucionalmente le correspondió al ahora alcalde Herón Delgado Castañeda inaugurar.

Vecinos de la colonia Ampliación Genaro Vázquez Rojas, parte norte, agradecieron a las autoridades municipales la introducción de la red eléctrica en este asentamiento humano. El alcalde Herón Delgado acudió a inaugurar esta obra, en la que se invirtieron 951 mil 465 pesos y se beneficiarán a alrededor de mil personas, acompañado del senador Esteban Albarrán, quien en su momento como presidente municipal dio el banderazo de arranque de la misma.

En presencia de los colonos beneficiados, el primer edil externó que dará continuidad a las gestiones realizadas por el anterior presidente y el Cabildo, de igual forma aseguró que seguirá atendiendo las principales necesidades de los igualtecos, por lo cual estará atento a su llamado y a su visita al palacio municipal, para atenderlos y escucharlos porque esa es su encomienda.

También destacó la propuesta que hiciera el regidor Roberto León Beltrán para que esta colonia fuera considerada. “Yo soy de Iguala. Hay muchos problemas y necesidades, pero vamos a trabajar para darles solución, vamos a dedicar nuestro tiempo completo para servir y responder a los igualtecos y que en colonias como ésta haya por lo menos una obra.”

El presidente del Comité de la Obra, Teófilo Estrada Villegas, reconoció la disposición de las autoridades y la agilidad para realizar esta obra en el menor tiempo posible, ya que la energía eléctrica era una necesidad apremiante. Acompañado de vecinos hicieron un reconocimiento al ahora senador Esteban Albarrán y al regidor Roberto León.

Por su parte, Albarrán Mendoza dijo que tal y como fue su compromiso, acudió a presenciar el término de esta obra. Reiteró que desde este cargo trabajará muy de cerca con el alcalde para hacer más gestiones, para contribuir al desarrollo y progreso del municipio.

En este acto inaugural estuvieron presentes los regidores Nemesio Álvarez García y Martha Eugenia Todd Mena; el secretario de Obras Públicas, Ignacio Pérez Niño; el encargado de la obra, Lucio Villegas; el coordinador operativo de la Policía Estatal en la zona Norte, Antonio Rojas Ruiz y representante de Sedesol, Juan Pablo Peralta Martínez.

Este domingo ambos representantes populares, Delgado Castañeda y Albarrán Mendoza, acompañados por la ex presidenta del DIF municipal, Érika Castrelá Ortega y la actual presidenta de esta institución, Miryam Martínez Díaz, inauguraron los baños públicos del zócalo de la ciudad.

Esta obra tuvo una inversión de 200 mil pesos y “beneficia a propios y a visitantes que vienen a Iguala y pasan a conocer el zócalo”, dijo Castelá Ortega.

Durante su participación, la ex presidenta del DIF, Castelá Ortega, señaló que durante su año a cargo de esta institución no fue fácil, pero fue satisfactorio al poder ayudar a mucha gente que llega a solicitar algún apoyo.

Indicó que “ninguna de las personas que asistieron al DIF a solicitar algún apoyo se fueron con las manos vacías. Siempre les dimos algo, aunque fuera poco”.

Indicó que durante su administración en el DIF municipal se tuvieron que realizar diversas actividades encaminadas a obtener recursos que permitieran apoyar a más personas necesitadas. Indicó que se hicieron mejoras en el CICI, en el Cendi y que no se dejaron deudas ni pagos pendientes.

Aquí el alcalde Herón Delgado dijo que muchas de las obras que se están inaugurando fueron aprobadas durante el año como presidente de Esteban Albarrán y del actual Cabildo. Indicó que él no pretende colgarse logros que no son de él y que hará su esfuerzo para superar, en la medida de lo posible, lo alcanzado hasta ahora.

Al respecto el ahora senador Esteban Albarrán Mendoza, dijo que con el alcalde, con el Cabildo y los funcionarios que hay, “y con nuestro apoyo, vamos a lograr obtener beneficios para Iguala y para todo el estado de Guerrero.”

Por la tarde, se trasladaron a la comunidad de Coacoyula, acompañados por ediles y funcionarios de su administración, además del diputado federal por el Distrito 02, Salomón Majul González, el diputado local, Héctor Vicario Castrejón y en repesentación de la Secretaría de Gobierno Estatal, Ignacio Ocampo Zavaleta.

Después de hacer un recorrido de alrededor de 8 kilómetros de terrecería, en un terreno muy accidentado, se llegó al lugar en el que se inauguró la rehabilitación y equipamiento de un pozo artesiano que beneficiará a más de 4 mil habitantes de esta comunidad, una de las más grandes del municipio.

Esta obra tuvo una inversión de un millón 769 mil 296 pesos y consta de desazolve del pozo, instalación de bomba sumergible, cableado nuevo, entre otros aspectos técnicos.

Aquí el alcalde Delgado Castañeda abrió la llave que permitió mostrar que el pozo está en buen funcionamiento. También fue invitado a hacer lo mismo el senador Esteban Albarrán Mendoza y, en conjunto lo hicieron los legisladores, Majul González y Vicario Castrejón.

Albarrán Mendoza ratificó su compromiso de apoyar desde el Senado las gestiones del alcalde Herón Delgado, en tanto que este ratificó su compromiso de continuar por el mismo rumbo para lograr el desarrollo del municipio.

“Reconozco de Esteban su sensibilidad para atender las necesidades de la gente y en ese rumbo vamos a continuar”.

Por su parte, el ex alcalde señaló que con la presencia de los legisladores Majul González y Vicario Castrejón, la de él como senador y la del presidente municipal, “tenemos casi a todos los poderes. Sólo nos falta el gobernador Héctor Astudillo, que ha demostrado cariño para Iguala y que estamos seguros nos va a seguir apoyando”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ignacio Pérez Niño, comentó que antes de que termine el año se van a inaugurar 40 obras más que ya están contratadas y algunas ya están en operación. Trabajos que autorizó Albarrán Mendoza durante su periodo de presidente municipal de Iguala.