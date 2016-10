Insiste Astudillo en llamado a la paz y acuerdos entre policías comunitarios

El gobernador Héctor Astudillo Flores insistió en el llamado a los grupos armados que operan en el corredor de El Ocotito a la concordia y a la paz, luego de suscitarse un enfrentamiento entre la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).

“Sencillamente cada quien ponga su parte para evitar las confrontaciones y las agresiones que ha habido, ese es el punto central, y no me cansaré de dialogar mientras el estado de derecho no se trastoque, para intentar que la gente por medio del diálogo, del entendimiento´, del razonamiento acepte que no es por la ruta en que se ha ido como se va arreglar el problema de la seguridad”, indicó.

El mandatario consideró que por el contrario, de continuar así la situación solo se alimentará un problema mayor de inseguridad debido a que se está generando una acción de terror para el mismo pueblo, lo cual es una preocupación para el gobierno.

Y es que conforme pasan los días, las confrontaciones entre los grupos han ido aumentando, quedando en medio la población que es ajena a este tipo de problemas, apuntó.

Astudillo reconoció que ha sostenido reuniones con todos los actores involucrados en este conflicto, incluido el propio presidente municipal Marco Antonio Leyva Mena para tratar el tema, “y nos vamos a seguir reuniendo con quien tengamos que reunirnos”, sostuvo.

La finalidad dijo el mandatario es para hacerlos entender (a las partes en conflicto), de que el camino que han tomado no es el correcto ya que derivado de este conflicto han muerto varias personas, lo cual lamentó.

Insistió en que ambos grupos deben de someterse a la ley y no condicionar la salida de uno para que el otro se quede como lo propuso el líder del Fusdeg, Salvador Alanís quien aseguró que el grupo que lidera se desarmará con la condición de que la Upoeg salga de “su territorio”.

“Yo creo que tienen que finalmente someterse a la ley, y la ley dice que ellos no pueden traer este tipo esas armas”, apuntó.