A lo macho...

Machos de Richard, campeón de Reservas Empresarial en F6 Soccer; se impuso en la final 7-4 al Deportivo Jesús

Iguala, Gro., Octubre 31.- La pandilla de Machos de Richard agrandan su historia en la “juala del miedo” de F6 Soccer al quedarse con el título del torneo de Reservas Empresarial, tras doblegar 7-4 al conjunto del Deportivo Jesús que no pudo meter las que tuvo y cargó con el subcampeonato.

Los pupilos de Andrés “El Pajarito” Ocampo una vez más se aplicaron en la cancha ante un cuadro canchero como el Deportivo Jesús, pero la falta de contundencia de los delantero de los ahora subcampeones, marcó la diferencia, mientras que el duelo de porteros estuvo a la orden del día, ya que Pavel Ortiz y Jesús Ramírez son los mejores en estos espacios, pero el primero contó con el apoyo defensivo para quedarse con el título.

Deportivo Jesús por momentos se encontró en la cancha pero no pudo descifrar el sistema de juego de los Machos de Richard, que apretaron en todo momento a su semejante para no dejarlos jugar a modo y ganar 7-4.

Con este título los Machos de Richard se consolidan como uno de los mejores equipos en F6 Soccer, así como el Deportivo Jesús que siempre está peleando los títulos, pero en esta ocasión le pesó la ausencia de un jugador, además la falta de contundencia.

Al finalizar, el empresario deportivo Irving Mata Salgado felicitó a los equipos finalistas y entrgó su premio económico a los integrantes de Machos de Richard por el título obtenido.