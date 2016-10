Se mete a la gran final

Dach finiquitó su pasaporte tras derrotar a Pingüinos en 2 sets (25-22 y 25-20)

Iguala, Gro., Octubre 31.- La final de la categoría de Segunda “A” Varonil del Cemec Voli Iguala “Carlos Zubillaga López”, tiene al conjunto de Dach como uno de sus invitados, esto fue posible luego de que en su duelo semifinal logró sacar la casta para imponerse con parciales de 25-20 y 25-20 a un poderoso Pingüinos que luchó con todo pero que al final cedió terreno para observar cómo su rival festejaba la obtención de su pase a la final donde jugará ante Hooligans.

El arranque del encuentro fue emotivo con una lluvia de remates, en donde Dach sacó la mejor parte al irse al frente con parcial de 9-6, pese a que el conjunto de “azul y negro” intentaba quitarse el yugo de su rival, no lograba hacer mucho, el 15-11 en su contra los obligaba a dar más para sobreponerse a un conjunto “rosa” que seguía mandando en el encuentro.

En la recta final del primer set, Dach logró ponerse a tiro de triunfo con un 22-19 y cuando todo parecía liquidado, la reacción de Pingüinos llegó para empatar en 22 puntos, lo que le puso más drama al final y tras esta situación, Dach una vez más logró ponerle frío al encuentro para finiquitar el set con un 25-22 a su favor.

Para el segundo momento del encuentro Pingüinos arrancó con todo tras irse al frente 5-0, pero la reacción no se hizo esperar y Dach logró remontar con marcador de 15-12; el duelo subió rápido de intensidad, las cosas se pusieron en 20-16 que dejaba más cerca al conjunto “rosa” de su objetivo; las cosas se le complicaron a Pingüinos cuando el marcador se detuvo en 24-18 y pese a que el conjunto de “azul” tuvo una buena reacción, no fue suficiente para evitar la caída con el 25-20 que ahora pone a Dach a jugar la final de este certamen.