Trabajo de Policía Municipal no es suficiente por falta de equipo: DTV

Iguala, Gro. Octubre 30.- El robo de vehículos y motocicletas permea en la ciudad de Iguala, reconoció el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio, Domingo Tlatempa Vázquez.

Entrevistado en las instalaciones del ayuntamiento municipal, el funcionario señaló que a pesar de que los índices delictivos han ido a la baja desde que se está implementando la nueva estrategia de seguridad, el robo de vehículos y motocicletas no se ha podido erradicar.

Dijo que actualmente el trabajo que realiza la Policía Municipal no ha sido suficiente debido a la falta de insumos con los que cuentan, no se tienen patrullas, los elementos están desarmados realizando prácticamente trabajos de proximidad social y esto retrasa el trabajo para hacerle frente a los delincuentes que a diario se dedican al robo de vehículos y motocicletas.

Añadió que actualmente, los uniformados hacen lo que pueden de acuerdo a sus posibilidades, por ello, señaló que pedirá al presidente municipal Herón Delgado Castañeda que regrese a este municipio la Policía Federal para que en coordinación y con ayuda de ellos podamos trabajar en este grave problema que aún tenemos en la ciudad.

Dio a conocer que de los 76 elementos con los que cuenta esta corporación policiaca del municipio, 73 ya están en funciones pero desarmados y con las debidas restricciones marcadas por el gobierno federal y son supervisados por el Ejército Mexicano.

Añadió que estos 73 elementos municipales, que ya están en funciones, es porque aprobaron todos sus exámenes de control y confianza que sólo 3 de estos reprobaron sus evaluaciones y son los que aún no están desempeñando funciones.

Domingo Tlatempa refirió que esta corporación hace mucho con lo poco que se tiene, por ello es necesaria la presencia de la Policía Federal para apoyarnos de esta corporación, en tanto no se resuelva la situación para que los elementos municipales puedan ser armados nuevamente, el apoyo que brinda el Ejército Mexicano es excelente pero no es función de ellos actuar como primeros respondientes y eso afecta, porque el trabajo para esta corporación municipal se dificulta dada las circunstancias por las que atraviesa.

Lamentó que por el momento la Policía Municipal cuente sólo con 2 patrullas y un vehículo, que deben ser utilizados por 73 elementos, eso nos dificulta el trabajo porque no podemos patrullar y por ende detener a los infractores, "por lo que insto a las autoridades correspondientes a realizar las gestiones necesarias a fin de que se pueda trabajar correctamente y el robo de vehículos y motocicletas termine en esta ciudad".