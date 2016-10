Parlamento

* EL DÍA DE MUERTOS EN MÉXICO

En México, el Día de Muertos es una tradición, de origen mesoamericano, que honra a los difuntos. Se celebra los días 1 y 2 de noviembre, aunque en algunos lugares inicia desde el 31 de octubre y su forma de realizar esta celebración que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; tiene sus propias particularidades.

La tradición de celebrar a los muertos, nace con una influencia prehispánica, que hasta estos días perdura. En el calendario mexica existían dos celebraciones consecutivas: Miccailhuitl y Hueymiccailhuitl, lo que corresponde a fiestas de los niños y de los grandes, respectivamente.

La revista Reevolución en su edición de septiembre, aun de venta en puestos de periódicos publicó sobre esta importante tradición en Iguala y el estado de Guerrero, a continuación compartimos una parte:

La fiesta de los muertos fue establecida en Europa, en el año 998 por Odilón de Cluny, quien la prescribió para los monasterios de su orden, habiéndose echa extensiva a toda la cristiandad más tarde.

A la llegada de los españoles, ya los aztecas la celebraban, pero no con ritos lúgubres y vestimentas negras como el catolicismo, sino como una fiesta familiar, pues para esta cultura originaria, la muerte era una transición del espíritu a estadios superiores.

En México el culto a la muerte no es algo nuevo, pues se practicaba desde la época precolombina y esto puede constatarse pulsando el calendario mexica, que se localiza en el Museo de Antropología e Historia, en se puede observar que entre los 18 meses que forman este calendario, había por lo menos seis festejos dedicados a los muertos.

Posteriormente, los evangelizadores cristianos de tiempos coloniales al aceptar en parte las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos, las fusionaron con las tradiciones europeas, para poder implantar el cristianismo entre dichos pueblos; por lo que actualmente vemos, es una celebración sincrética, en la que predomina la raíz pre cuauhtémica. La escritora e investigadora de Acapulco y radicada en Italia, Eva Palomares, en su ensayo titulado “El día de muertos y sus leyendas” señala que:

Nuestra fiesta del dos de noviembre es tan antigua como la humanidad. Nosotros tenemos el placer de habitar en un paraíso tropical donde la naturaleza parece renacer siempre. Los cambios de estación son mínimos. Pero en otros lugares, aun dentro nuestra República no es así. Las estaciones se sienten en forma más fuerte. El verde desaparece y la tierra se transforma en fría y seca. Los humanos sentimos la necesidad de explicar estos cambios y de atenuar nuestros miedos por medio de cuentos, que con ayuda de la tradición oral se convierten en leyendas que trascienden los tiempos y las fronteras haciéndolas eternas y universales.

La fiesta del día de los muertos es una verdadera fusión de culturas. Hay quién dice que esa época del año es cuando sucedió el diluvio universal, del cual nos habla el Génesis en el antiguo testamento: La fiesta del día de los muertos nace para conmemorar a los muertos de esa tragedia y para pedir a Dios que no vuelva a ocurrir algo similar.

Señala que esta no es la única leyenda. En orden cronológico comienza con los griegos: Homero nos relata la maravillosa leyenda de Kore (Perséfone) la feliz doncella, hija única de Deméter, un día escuchó llantos y lamentos en el fondo de la tierra, su curiosidad le hace bajar a las profundidades y se queda ahí a consolar a estas almas muertas que sufren. Estando en este sitio Hades la conoce y se casa con ella.

Hay quien cuenta que Kore, que después se transformará en Perséfone, realmente es raptada y llevada al inframundo, el mundo de los muertos. Esto obviamente acontece a finales de octubre. Su madre, Deméter, está desesperada, no sabe en donde se encuentra su hija.

En este mismo ensayo nos comparte la leyenda moderna de los celtas, en de donde se dice proviene Halloween. Los celtas tenían la festividad de Samhain. Era una fiesta que representaba el final de la cosecha y el principio de la estación oscura, de las noches largas, de los días cortos. Era la fiesta en donde se juntaban los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Los celtas organizaban una fiesta e invitaban a los espíritus de sus ancestros familiares para que les ayudaran ahuyentar a los espíritus dañinos o malvados, y los protegieran durante los meses de oscuridad, haciéndoles llegar con bien a la primavera.

Eva Palomares señala que estas tradiciones paganas, griegas, romanas, célticas eran bastante sentidas en los albores del cristianismo, eran un peligro para la religión que comenzaba a nacer. En el año 835 el Papa Gregorio II cambia la fiesta de todos los santos del 13 de mayo al primero de noviembre. Y en 998 Odilio, monje benedictino, abate de Cluny, habiendo escuchado a un peregrino decir que existía una isla en donde se escuchaban los lamentos de las ánimas del purgatorio pidiendo oraciones, decide orar por ellas al día siguiente de la conmemoración de todos los santos.

Odilio de Cluny instituye en todos los monasterios de su congregación la obligación de celebrar el día de los muertos. Se agregará al calendario cristiano el 2 de noviembre como fecha para conmemorar a los difuntos, siguiendo la ordenanza de los monasterios benedictinos.

